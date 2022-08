Cuevillas descarta que JxCat proposi un relleu temporal per Borràs

El diputat de Junts i advocat Jaume Alonso-Cuevillas descarta que Junts per Catalunya (JxCat) proposi un relleu temporal a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, com reclama la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés. "Seria blanquejar una situació d'absoluta excepcionalitat. ERC ha suspès la presidenta perquè ha volgut, és una decisió política", ha afirmat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'.

Cuevillas qualifica la suspensió de Borràs de "decisió política"

PSC, ERC i la CUP van votar la suspensió de la líder de Junts el passat 28 de juliol després que Borràs es negués reiteradament a apartar-se voluntàriament tot i que el reglament de la Cambra estipuli que ho ha de fer després de l'obertura de judici oral al TSJC per càrrecs vinculats a delictes de corrupció. La suspensió ha deixat el Parlament en un llimb ja que es tracta d'una situació d'interinatge inèdita fins el moment.



Segons Cuevillas, la "suspensió exprés" de Borràs volia tapar els acords de la taula de diàleg del dia anterior. Uns acords que, per al diputat de Junts, suposen la renúncia a la unilateralitat i l'acatament del marc legal.

Preguntat per si Junts hauria de trencar el Govern, el diputat de Junts no ha volgut donar la seva opinió perquè, segons ha dit, els membres de l'executiva van assumir el compromís de no pronunciar-s'hi. Però ha afegit que detecta "molta indignació" entre les bases del partit pel que ha qualificat com a "atac a la línia de flotació" de l'acord de govern.

A l'espera de la decisió de Trias

De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Cuevillas ha explicat que no farà públic si es postula com a alcaldable de Junts per Barcelona fins que l'exalcalde Xavier Trias decideixi què vol fer, tot i que després de la renúncia d'Elsa Artadi va afirmar públicament que descartava presentar-se. "Si vol optar ell i postular-se com a alcaldable, li haurem de respectar perquè mereix aquesta reparació", ha conclòs.