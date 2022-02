Cuixart als socis d'Òmnium en el comiat com a president: "És urgent governar-nos com un estat"

El president en funcions d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat que el sobiranisme, el catalanisme i l’independentisme "no poden deixar passar més temps sense una estratègia compartida i ara calen nous lideratges per fer-ho possible": "És urgent governar-nos com un estat; ni podem ni volem esperar una generació". Cuixart s’ha adreçat als més de 190.000 socis quan falta una setmana pel relleu a la presidència de l’entitat per compartir la seva decisió de donar pas nous lideratges. "Renovar-nos vol dir enfortir-nos per adequar-nos al repte col·lectiu que es manté intacte: assolir la República Catalana", ha dit. En la nova etapa, Cuixart es conjura també a "saber fer del silenci, paraula".

Cuixart espera amb la seva decisió ser útil perquè sigui una realitat la independència: "Això no va de persones sinó de col·lectius". "No tinc retrets per a ningú, ni hem vingut a donar lliçons", deixa clar, que assegura que, "per tornar-ho a fer i fer-ho millor cal refer la unitat estratègica, i les picabaralles de curta volada distreuen". Jordi Cuixart ha recordat que "hi ha molta feina a fer perquè la repressió no s’atura, una de cada dues persones viu en la precarietat i la llengua i la cultura catalanes són sistemàticament menystingudes i maltractades pels poders de l’Estat". "La determinació es mesura també amb la capacitat d’actuar amb tanta força com generositat. I en el meu cas, i a l’era d’una certa incontinència, també amb saber fer del silenci, paraula", ha sentenciat.

Cuixart, que ha emplaçat els socis de l’entitat a retrobar-se dissabte 26 a l’Assemblea General de la Farga de l’Hospitalet, ha reivindicat la feina feta al costat de tota la junta nacional, convençut que "continuar a la presidència d’Òmnium contra la voluntat dels poders de l’Estat i assumir la condició de pres polític és el que haurien fet els fundadors". També ha defensat diverses decisions: "Acusar l’Estat, reivindicar la legitimitat de tots els nostres actes i oposar-nos a qualsevol mesura de gràcia". "Era una obligació moral que ens reafirma en l’encert del ’Ho tornarem a fer", ha refermat. També ha volgut agrair el suport i afecte rebut durant els anys que ha presidit Òmnium Cultural --des del 2015-- i assegura que ha sigut "l’honor més gran" de la seva vida.