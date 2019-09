El president d'Òmnium Cultural a la presó, Jordi Cuixart, ha anunciat que no acceptarà un indult per part de l'Estat espanyol, i que només sortirà de la presó si l'Estat ofereix una amnistia. Per a Cuixart, l'amnistia suposaria reconèixer que els presos són a presó per una qüestió política. A més, el líder d'Òmnium ha renunciat al programa de tractament de presó pel que haurà de complir la condemna que li imposi el Tribunal Suprem íntegrament.



"Amb l'indult, l'Estat el que fa és redimir la pena. Tenim molt clar que des d'Òmnium no demanem cap indult. L'amnistia és el reconeixement per part de l'Estat que assumeix que els actes pels quals estàs a presó no són delicte i que, per tant, el teu empresonament és injust i injustificat", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.



Cuixart també ha apuntat que serà necessari que els presos sobiranistes facin algunes accions des de la presó i ha explicat que ell no ha firmat el programa individual de tracte: "Això implica que no podré acollir-me a permisos i que em sotmeto al compliment íntegre de la condemna", però ha dit que entendrà als altres presos si opten per una altra opció.

Sobre la resposta a la sentència de l'1-O, ha rebutjat que sigui Òmnium qui la proposi, però ha demanat que la resposta institucional sigui "ambiciosa, coherent i de país": "Si tot el que surt és parlar d'unitat per no fer-la, de govern de concentració i d'eleccions, no hi haurà estat a l'alçada i la societat els passarà per sobre", ha alertat.



A més, ha insistit en la necessitat d'exercir la desobediència civil no violenta i de tornar a exercir els drets que seran condemnats a sentència, opina Cuixart: "Entrem en un escenari de lluita antifranquista. No renunciarem a cap dels drets dels condemnats i la millor manera de defensar-los serà exercint-los".