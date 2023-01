Cuixart i els presos de Junts no sol·licitaran al Suprem la revisió de la sentència per l'1-O

Les defenses d'alguns dels líders independentistes condemnats a penes de presó i inhabilitació el 2019 pel referèndum de l'1-O demanaran al Tribunal Suprem la revisió de la seva sentència una vegada hagi entrat en vigor aquest dijous la reforma Codi Penal -que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació-, segons ha informat El País. Però no tots ho faran. Jordi Cuixart i tots els presos de Junts -Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull- ja han confirmat que no sol·licitaran una revisió de les penes. Sí que ho faran, en principi, els d'ERC: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa.

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez prefereixen esperar la resolució del Tribunal Europeu dels Drets Humans, mentre Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn presentaran escrits demanant l'absolució.

Els líders independentistes van ser indultats el juny del 2021, però de manera parcial, ja que només se'ls va suspendre la pena de presó, no la d'inhabilitació. Fonts de les defenses dels líders de Junts i ERC condemnats i posteriorment indultats pel Govern espanyol consideren que no s'aplicaria el nou delicte de desordres públics agreujats i insisteixen que demanaran que se suprimeixin les penes d'inhabilitació, el que permetria a aquests dirigents polítics concórrer a les eleccions.

Cuixart i Sànchez, a l'espera del TEDH

Jordi Cuixart, expresident d'Òmnium Cultural, condemnat a nou anys de presó i inhabilitació per sedició, es troba en ple procediment de denúncia al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), on ha denunciat diverses vulneracions de drets durant el procés judicial contra l'1-O. Tampoc demanarà que el Suprem que revisi la seva condemna l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, que també segueix la via d'Estrasburg.

Els dos líders defensen que el dany fet per la sentència no el pot reparar ara una revisió de la condemna per aixecar la inhabilitació, i creu que demanar l'absolució podria debilitar la demanda que va interposar al TEDH, perquè hi ha el risc que els magistrats d'Estrasburg interpretin que ell accepta que el dany ha quedat reparat.

Joaquim Forn, condemnat a 10 anys i sis mesos de presó per un delicte de sedició, tampoc demanarà la revisió de la pena. Tampoc ho faran els seus companys de partit, é a dir, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull. Els quatre líders més del procés jutjats que van ser condemnats per sedició, però també per malversació són l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Exteriors) i Dolors Bassa (Treball).

ERC ho veu "incoherent"

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha considerat "una mica incoherent" que els condemnats de Junts per l'1-O plantegin demanar la revisió de la sentència després de la reforma del Codi Penal i ha dit que s'alegra que puguin optar a ella. "Junts havia demanat sempre la derogació de la sedició i quan s'ha aconseguit no li ha donat suport, per això considerem que és incoherent", ha defensat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 aquest dimecres, en què ha recordat que la modificació legislativa no facilitarà el retorn de la líder republicana Marta Rovira, exiliada a Suïssa.

De totes maneres, fonts del partit expliquen a l'ACN que no donen per fet que demanin de forma explícita i proactiva la revisió, sinó que potser esperen que el Suprem els demani un posicionament i mentrestant només ho demanen públicament però sense escrits judicials. Els advocats estan acabant de tancar la millor estratègia.