Cuixart liderarà l'estratègia d'Òmnium a Europa per denunciar les vulneracions de drets humans de l’Estat espanyol

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Civil Rights Europe (OCRE), ha explicat avui en un acte de denúncia del CatalanGate, que serà l’encarregat de representar l’estratègia internacional de l’entitat a Europa, amb l’objectiu de seguir denunciant la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat espanyol i coincidint amb la causa que té oberta al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Per això, Cuixart traslladarà temporalment la seva residència a Suïssa. "Volem utilitzar tots els fronts per aconseguir el nostre objectiu que és l’assoliment de la República Catalana" perquè "estem convençuts que ho tornarem a fer i ho farem junts".

Cuixart ha explicat que un dels fronts principals on Òmnium Cultural posarà el focus per seguir desenvolupant la tasca de denúncia de la repressió i la vulneració de drets humans per part de l’Estat, és a la seu de les Nacions Unides, a través d’Òmnium Civil Rights Europe (OCRE), que encapçala des del mes de febrer, quan va deixar la presidència de l’entitat passant el relleu a Xavier Antich.

En el front internacional, a més de la direcció d’OCRE i l’activitat de denúncia de la vulneració de drets humans a institucions europees i organitzacions internacionals, Jordi Cuixart també té pendent de resoldre el recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans contra l’Estat espanyol pel seu empresonament durant gairebé quatre anys per exercir drets fonamentals. A més, Cuixart, que segueix fent d’empresari al capdavant d’Aranow amb seu a Polinyà, al Vallès Occidental, està creant un centre d’innovació a Suïssa amb una universitat del país.

Antich: "De la repressió en volem fer lluita"

Franquesa: "Els estats no tenen un poder il·limitat per fer el que vulguin, els límits els marca sempre el respecte als drets fonamentals"

L’acte, on a més de Cuixart, hi ha participat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i l’advocada penalista Anaïs Franquesa, forma part de la campanya de denúncia del CatalanGate, el cas d’espionatge més gran mai demostrat, que l’entitat organitza arreu del territori. En aquest sentit, Antich ha recordat l’existència d’una causa general amb més de 4.200 causes repressives contra el moviment independentista i ha reivindicat que Òmnium vol "convertir la repressió en lluita".

També ha manifestat que l’espionatge il·legal demostrat i avalat per CitizenLab i Amnistia Internacional contra 65 persones vinculades al moviment per l’autodeterminació de Catalunya demostra la persecució política "contra tot un projecte polític". "És un escàndol monumental des de la perspectiva internacional", ha dit Antich. L’advocada Anaïs Franquesa, al seu torn, ha volgut deixar clar que "els estats no tenen un poder il·limitat per fer el que vulguin, els límits els marca sempre el respecte als drets fonamentals".