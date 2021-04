Cuixart presenta el conte infantil 'El polsim màgic', on fabula un planeta en què no existeixen les paraules 'no' ni 'por'

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat "prendre partit" per salvar "els drets humans, el dret de Catalunya a existir i el planeta". "No hem de renunciar a pensar que tot això es pot salvar però per fer-ho, ens hem d'arremangar. No podem renunciar a perseguir els somnis, però ens hi hem de posar", ha afirmat Cuixart amb motiu del segon conte infantil que ha escrit, 'El polsim màgic', i que ha presentat aquest diumenge al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, acompanyat per l'il·lustrador Oriol Malet i la narradora Mon Mas. És el primer dels quatre llibres que ha escrit el president d'Òmnium que ha pogut presentar en públic aprofitant un dels permisos penitenciaris puntuals que permet el segon grau.

Cuixart ha explicat que en el conte 'El polsim màgic' ha inventat un planeta on no existeixen les paraules 'no' ni 'por'. "De fet jo he entrat a la presó perquè no volen que votem; perquè no els agrada que opinem, no els agrada que ens manifestem. Que pesats amb el 'no'. Vaig pensar que si m'inventava un nou món, no havia de tenir la paraula 'por'", ha assenyalat.

No renunciar als somnis per por

"A la presó, et fan perdre la por i t'adones que, com menys por tens, més lliure ets"

El president d'Òmnium també volia transmetre als infants el missatge de no renunciar a perseguir els somnis per por. "Per por hem de deixat de fer tantes coses; la por al que vindrà, al que que passarà. Una por que bloqueja. A la presó, et fan perdre la por i t'adones que, com menys por tens, més lliure ets", ha reflexionat.

Segons expliquen des d'Òmnium Cultural, 'El polsim màgic' va néixer de la col·laboració entre aquesta entitat i l'editorial Comanegra i reivindica els valors de la democràcia, els drets i les llibertats. "És un conte dedicat als fills de tots els empresonats per motius polítics, religiosos, de gènere o de consciència", recullen des d'Òmnium.



Cuixart, a la presó des de fa tres anys i mig per l'1-O, va escriure el conte entre els centres penitenciaris de Soto del Real i Lledoners, on les sales de vis-a-vis familiar estan decorades amb dibuixos de planetes i astronautes. D'aquí va sorgir la inspiració d'històries que explicaven en família i que són la llavor del conte.

El llibre explica la història de la Iakun, una nena que somia a ser astronauta, però quan arriba a la ciutat per estudiar, s'adona que les persones no somriuen i que la contaminació ho ennegreix tot. Ja com a astronauta, descobreix el planeta Neoludes, on una societat viu en pau i respecte gràcies a un polsim màgic. L'actuació de l'Orchestra Fireluche amb Pau Riba ha segellat la presentació del conte al Centre Artesà Tradicionarius.