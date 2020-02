Cuixart surt de la presó per anar a treballar gràcies a l'aplicació de l'article 100.2

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sortit de la presó aquest dijous per anar a treballar gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, autoritzada per la jutge de vigilància penitenciària. D'aquesta manera, ha sortit del centre penitenciari de Lledoners i ha acudit a la seva fàbrica, Aranow, dedicada a la fabricació de maquinària per a envasats i situada al polígon industrial de Mas d'en Cisa, al municipi de Sentmenat (Vallès Occidental). A la tarda farà tasques de voluntariat a una entitat que es dedica a l'atenció a persones en risc d'exclusió.

La Junta de Tractament de Lledoners va aprovar fa uns dies l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari al líder d'Òmnium i a l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, decisió validada posteriorment per la jutge. Cuixart podrà sortir de la presó 9,5 hores diàries de dilluns a divendres per anar a treballar i exercir un voluntariat, mentre que Sànchez ho podrà fer durant 11 hores tres dies a la setmana per fer tasques de voluntariat. Ambdós, però, hauran d'anar a dormir a la presó.

La Fiscalia podria recórrer l'aplicació del 100.2, tot i que això no n'implicaria l'aturada fins que els tribunals no prenguessin una decisió definitiva. Els possibles arguments que el Ministeri Públic hauria de presentar per demanar-ne la denegació, però, ja van quedar desacreditats per la jutge de vigilància penitenciària, que va autoritzar el permís de 72 hores de Cuixart en contra del que demanava la Fiscalia, que considerava que el president d'Òmnium no s'havia "penedit" dels seus actes en afirmar que "ho tornaria a fer", i que no havia seguit cap programa de tractament per ser "reeducat".

En el seu moment, Òmnium Cultural va emetre un comunicat defensant que Cuixart "no s'ha de penedir de res": "Cuixart té dret com a pres polític a demanar permisos i, tal com ha manifestat, no té cap intenció de renunciar-hi, com tampoc no renunciarà mai als drets que li corresponen". El que ha deixat clar que no faran és demanar l'indult.