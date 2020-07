Cuixart: "Ni la violència institucional ni la presó segrestaran la mobilització social ni la voluntat democràtica de Catalunya"

Unes hores abans d'arribar als 1.000 dies empresonat -ho farà aquest diumenge-, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha adreçat el seu primer missatge en vídeo d'ençà que està tancat, en què reivindica la lluita noviolenta, la desobediència civil, el paper de l'entitat i es referma en què "ho tornarem a fer". En el vídeo, de poc més de tres minuts i que es va poder veure parcialment a l'assemblea general que Òmnium va celebrar divendres, Cuixart insisteix en què "ho tornarem a fer (...), perquè, passi el que passi, sempre ens quedarà el convenciment que l'única lluita que es perd és la que s’abandona". "Sabem que ni la violència institucional ni la presó segrestaran la mobilització social ni la voluntat democràtica del poble de Catalunya, per dignitat dels 1.000 ferits de l’1 d’Octubre, pels més de 2.500 represaliats i perquè aquesta és la voluntat del conjunt de la societat catalana", afegeix.



Assegura que "ja ho estem tornant a fer", perquè "seguim exercint drets humans condemnats per l’Estat espanyol, acusant directament la monarquia, símbol dels poders de l’Estat, i denunciant al món sencer la injustícia, la corrupció, la impunitat d’un estat en fallida democràtica, en fallida social i en fallida, també, econòmica". Fa una setmana, Òmnium va presentar una querella criminal contra el rei emèrit, Joan Carles I, i va reclamar a Suïssa que li congeli els comptes.

També considera que malgrat tot la repressió "és també una palanca de lluita", de manera que "passi el que passi, el nostre límit mai més no pot ser ni la presó ni l’exili”. Per això, insisteix en què "seguirem legitimant la lluita noviolenta i la desobediència civil com a instruments imprescindibles per transformar la societat, com estem veient que passa arreu del món".

"L’Estat espanyol no decidirà mai qui és el president d’Òmnium Cultural, perquè ni Franco no va poder acabar amb Òmnium"

En la part del missatge que ja es va veure divendres, assegura que porta 1.000 dies de presó per ser el desè president d'Òmnium i afegeix que "durant tots aquests mesos, un dels meus objectius ha estat mantenir la serenor i la determinació per sortir de la presó com a president de l’entitat. Per no cedir al xantatge de l’Estat, també per respecte als milers de socis i a la ciutadania en general. L’Estat espanyol no decidirà mai qui és el president d’Òmnium Cultural, perquè ni Franco no va poder acabar amb Òmnium".

El vídeo s'ha difós unes hores abans que aquest diumenge Òmnium i l'ANC celebrin una acció reivindicativa davant la delegació del Govern espanyol a Catalunya, situada a la cruïlla del carrer Mallorca amb Roger de Llúria a Barcelona. L'acció, que arrencarà a les 18h i està previst que s'allargui fins les 21h, denunciarà els mil dies d'empresonament de Cuixart i de Jordi Sànchez, expresident de l'ANC.