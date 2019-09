Quina és la història? Aquesta és la pregunta que ja fa 17 edicions que es fa el festival de cinema de documental In-Edit, que aquest any se celebrarà a Barcelona del 24 d'octubre al 3 de novembre. Aquest dimarts ha presentat gran part de la seva programació i alguns dels projectes que giren al seu voltant com els documentals de Km0 o l'In-Edit Talent.



“Ens interessen les històries i entendre la societat i més en una societat canviant com l'actual”. Així resumia Lluís Hidalgo, director artístic de l'In-Edit, l'esperit del festival, un clàssic ja dins la programació cinematogràfica i cultural de Barcelona, que ha reivindicat sempre buscar mirades interessants que expliquin històries més enllà de si el documental està protagonitzat per una gran estrella de la música o no. L'important ha estat sempre com s'explica aquella història i quina mirada té: d'on ve la inspiració? Què és la creativitat? Què ha volgut transmetre aquell o aquella artista? En quin context s'ha donat?



Però els temps canvien. I això també ho vol reflectir aquesta nova edició de l'In-Edit. Així, més enllà dels documentals musicals més convencionals, en aquesta edició hi podrem trobar mirades d'artistes i músics de noves generacions amb nous llenguatges i formes diferents d'explicar una mateixa realitat. Alhora, la presència de la dona també hi tindrà un paper destacat, com no podia ser de cap altra manera, amb més històries sobre dones artistes i el seu paper en el món de la música.



Una imatge de la presentació del festival In-edit.

Km. 0 i In-Edit Talent



El festival continuarà aquest any amb la secció Km.0, dirigida a apropar a la gent dels barris de Barcelona el documental musical a través d'històries properes d'artistes locals en el context dels barris de la ciutat i el que hi passa. Una proposta vinculada als equipaments de cultura de proximitat, com són els centres cívics. Entre els documentals de Km.0 hi podrem trobar aquest any Bcn 1989 Keith Haring, una crònica del pas per Barcelona el 1989 del grafitero Keith Haring i de la fi de la ciutat preolímpica; i Cases de la Música: Revolució Sonora. Vivències a les Cases de la Música, una visió des de dins de la tasca pedagògica del projecte Cases de la Música, que apropa la música a petits i joves amb discapacitat funcional i impulsa la creació de grups de música no professionals.



Aquesta edició també comptarà amb l'In-Edit Talent. Sota aquest nom tiraran endavant dos projectes per impulsar i ajudar a la creació de nou talent dins el cinema documental musical. Per una banda el festival s'unirà amb la plataforma de micromecenatge Kickstarter per llançar “In Progress”, una convocatòria internacional per buscar finançament addicional per finalitzar projectes en marxa, amb l'objectiu de presentar els seus projectes a l'In-Edit 2020. Per l'altra, en col·laboració amb Reteena i Cultura Viva del BAM, es llança In-Edit Talent per donar suport i formar a joves creadors d'entre 15 i 25 anys interessats en el documental musical. Els curtmetratges resultants es podran veure dins la programació del festival.

En els pròxims dies l'In-Edit acabarà de presentar la seva programació completa. De moment aquests són tots els títols que ja sabem que s'hi passaran. Des de Públic però hem fet una tria de 10 documentals que creiem que no us podeu perdre. Són aquests:

1. 'Everybody's Everything'



Director: Sebastian Jones i Ramez Silyan



Per alguna cosa l'In-Edit ha triat aquest documental per a la seva inauguració. Una mostra dels temps que corren però sobretot dels temps que venen. Terrence Malick és el productor d'aquesta elegia de la icona emo-trap Lil Peep, mort amb només 21 anys a causa d'una sobredosi i que va patir, com molts altres artistes abans que ell, el pes de la llosa de la fama sobtada. Un documental en nous formats a través de la mirada dels joves del segle XXI.

2. 'Marianne & Leonard: Words of Love '



Director: Nick Broomfield



Retrat sentimental de Leonard Cohen al voltant de l'amor que va néixer a l'Illa grega d'Hydra entre el cantautor i l'artista noruega Marianne Ihlen. La relació entre la musa i el geni i estrella de rock adquireix aquí proporcions tant èpiques com tràgiques i enceta més d'un debat.

3. 'Giacinto Scelsi. The First Motion of the Immovable'



Director: Sebastiano d'Ayala Valva



Immersió en el misteriós món del poeta i compositor contemporani Giacinto Scelsi, precursor de la música drone; i en les seves idees sobre la reencarnació i el poder del so per connectar amb altres plans de l'existència. Una mostra més de com fer un excel·lent documental sense tenir imatges del protagonista. Paradoxalment la inexistència del subjecte ens obre portes cap altres existències.

4. 'David Bowie: Finding Fame'



Director: Francis Whately



Film sobre el període iniciàtic de David Bowie, que abraça des de 1962 fins a la “mort” del seu alter ego Ziggy Stardust. Els seus primers passos com a membre de grups mod, el descobriment de la mímica i la commedia dell'arte i la seva barreja amb la psicodèlia i el music hall. Experiències que forjarien la personalitat d'aquest artista camaleònic que anys més tard es convertiria en estrella mundial.

5. 'Kate Nash: Underestimate the Girl'



Director: Amy Goldstein



Que important és la mirada de les dones per explicar històries protagonitzades per dones. En aquest documental la directora Amy Goldstein explica l'odissea vital i artística de la cantautora pop Kate Nash. Èxit prematur, la deriva de la indústria musical i una lluita titànica d'una dona que es rebel·la contra el que se suposa que ha de fer són les protagonistes d'aquesta apoderadora història de girl power.

6. 'Vadio - I am not a poet'



Director: Stefan Lechner



Una història universal des de la preciosa Lisboa que ens interpel·la a totes. O almenys a aquelles persones que han intentat quelcom amb totes les seves forces però que no els hi ha acabat de sortir. Un aspirant a cantant de fados que a través d'un passeig per la ciutat ens mostra la música nostàlgica i trista per excel·lència com la seva única manera de fugir de les penúries.

7. 'Miles Davis - Birth of Cool'



Director: Stanley Nelson



Esperat i extens documental que ens mostra la trajectòria de, possiblement, el millor jazzman de la història, Miles Davis. A través del testimoni de persones properes al trompetista i compositor i de material inèdit, el film fa un repàs a la vida i obra d'aquest geni que va capgirar unes quantes vegades la història del jazz i de la música del segle XX.

8. 'Si me borrara el viento lo que yo canto'



Director: David Trueba



David Trueba dirigeix aquest documental musical que ens parla de la reveladora història del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio i del seu disc clandestí Canciones de la resistència espanyola del 1963, gravat de forma clandestina en ple franquisme i que va esdevenir un símbol de la lluita antifeixista a Escandinàvia, Amèrica Llatina i l'Alemanya de l'Est.

9. 'The Rise Of The Synths'



Director: Iván Castell



Una d'aquestes petites joies que només pots trobar a festivals com l'In-Edit. Una història coral del director Iván Castell sobre el synthwave, un corrent electrònic subterrani inspirat en les bandes sonores i l'imaginari dels 80 que, gràcies a Drive i Stranger Things ha tornat al mainstream i ha fet que una generació de músics l'hagin redescobert.

10. 'Ibiza: The Silent Movie'



Director: Julien Temple



No podia faltar a la cita del festival de cinema documental musical un clàssic com Julien Temple. Aquest cop Temple viatge a Eivissa i a través de la barreja de mites, llegendes i realitat explica una fascinant i corrosiva història sobre l'illa que ens incita a ballar. Des de l'arribada dels fenicis al “paradís new age”; i de les bacanals romanes a les a les macrodiscoteques i el “balearic beat”.