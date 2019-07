El beach read, que no és altra cosa que una sèrie de recomanacions de lectures pel període vacacional, és un fenòmen amb solera. The New York Times va publicar una "llista de lectura de vacances" el juny del 1976, amb categories que van des d’autobiografies i temes d’actualitat, passant per la novel·la i sense oblidar la poesia. En aquest article trobaràs deu recomanacions de llibres en català publicats aquest 2019 pensades per desconnectar -de les xarxes socials, Netflix i companyia- i viatjar a través del paper.

‘Persecució’, Toni Sala (L’altra editorial)



L’autor reconstrueix la relació entre quatre personatges al voltant d’un home que ha assassinat la seva dona, i a la vegada és també un retrat negre de la societat catalana. La novel·la està construïda com un entramat de monòlegs, i tots els capítols estan narrats en primera persona per algun dels personatges principals. L’obra de Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols,1969) inclou gèneres literaris molt diferents, però gràcies al seu domini del llenguatge aconsegueix una prosa colpidora. Entre els seus llibres destaquen Petita crònica d’un professor a secundària’, la novel·la Rodalies, que li va valer el premi Sant Joan i el Nacional de Literatura, o l’assaig El cas Pujol.

‘Mare’, Ada Castells (La Campana)



La darrera novel·la d’Ada Castells és un llibre per reconciliar-se amb la família i

tracta del desig d’aconseguir estimar als qui has d’estimar, encara que de vegades no sigui fàcil. La mare de l’autora, que sempre ha estat un personatge present a la seva obra, en aquesta ocasió és la protagonista d’un llibre que convida a comunicar l’amor que sentim pels que ens envolten.



Ada Castells Ferrer (Barcelona, 1968) va iniciar la seva trajectòria amb El dit de l’àngel una novel·la sobre els seus avantpassats protestants. Entre la seva obra destaca Mirada. una novel·la en contra de la dictadura de la imatge; o Pura sang. novel·la amb què va guanyar el premi Sant Joan Unnim 2012.

‘La revolució vertical’, Ngũgĩ wa Thiong’o (Raig verd)



Portada de 'La revolució vertical'.

La revolució vertical és una faula africana d’estil clàssic escrita en kikuiu i traduïda a més de vuitanta llengües arreu del món. El conte narra la formació del cos humà recreant una discussió entre les seves parts, i on els animals en són els testimonis.

Es tracta d’un conte meravellós il·lustrat per Agustín Comotto amb una cançó composta per Clara Peya i lletra adaptada per Alícia Serrat. Una delícia que també és un homenatge al plaer de llegir als altres.

‘El cel no és per a tothom’, Marta Rojals (Anagrama)



La darrera novel·la de Marta Rojals recrea quatre dècades d’una família i dels equilibris que fan els seus membres per tirar endavant. Però a banda del relat familiar, l’autora ofereix un retrat dels canvis socials, polítics, econòmis i urbanístics que envolten als protagonistes. Marta Rojals (Ribera d’Ebre, 1975) és arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya, traductora i editora freelance. Amb les seves novel·les ha seduït tant a lectors com a la crítica demostrant una capacitat extraordinària per crear unes descripcions i uns diàlegs que fan que els seus personatges s’instal·lin a l’imaginari del lector. Primavera, estiu, etcètera i L’altra són dues de les seves novel·les que val la pena no perdre’s.

‘L’única història’, Julian Barnes (Angle editorial)



Traduïda per Alexandre Gombau i Arnau, la darrera novel·la de Julian Barnes s’articula al voltant de la següent pregunta: "Què preferiríeu: estimar molt i patir molt, o estimar poc i patir poc?". Barnes utilitza aquest dilema per exposar les conseqüències determinants que té el primer amor. En aquest cas els protagonistes són en Paul, un jove de 19 anys i la Macleod, una dona casada de quaranta-vuit. Julian Barnes (Leicester, 1946), és un dels escriptors britànics més prestigiosos. Irònic, imprevisible i intel·ligent, compromès amb els drets humans i la justícia social és un dels patrocinadors de les organitzacions Freedom and Torture i Dignity in Dying.

‘A l’amic escocés’, Maria Barbal (Edicions 62)



Portada d''A l'amic escocès'

Després de Pedra de tartera probablement aquesta és la novel·la més rodona i emotiva de Maria Barbal (Tremps, 1949). En aquesta ocasió acompanyem a en Benet des que és un nen d’un poble del Pirineu a qui li espera una vida de renúncies però també d’una amistat singular i d’arrels fortes.

‘La ciutat dels joves’, Aurora Bertrana (Males herbes)



L’equip de l’editorial Males Herbes ha tingut l’encert de reeditar La Ciutat dels Joves d'Aurora Bertrana (Girona, 1892), amb el text que se li va censurar als anys 70. L'escriptora gironina va escriure als 79 anys una novel·la distòpica que volia copsar el contrast entre les noves generacions que lluitaven per un canvi i un règim franquista que es resistia a desaparèixer.

‘Els llibertaris catalans a la Transició. Una història ignorada de la CNT (1976-1979)’, Joan Zambrana (Icaria)



El llibre vol donar a conèixer una sèrie d’esdeveniments esdevinguts durant els anys de la Transició a Catalunya, uns esdeveniments força silenciats. L’autor relata la irrupció d’un renovat anarcosindicalisme durant el període de 1976-1979. La CNT gràcies a l’embranzida de nous grups autònoms, antiautoritaris i llibertaris, va aconseguir unir una bona part del moviment obrer i dels moviments socials catalans en un gran nombre de lluites socials i sindicals, per tal d’acabar amb el règim franquista i qüestionar el règim de 1978.

‘Barcelona-Hollywood (Radiocinema sonor)’, Valentí Castany (Quaderns Crema)



Les cròniques més divertides del cinema sonor a la Barcelona dels anys 30

El 1933 Ràdio Associació de Catalunya va convidar el dibuixant i escriptor Valentí Castanys a fer unes col·laboracions radiofòniques sobre el cinema. Titulades Radiocinema sonor, aquestes "conferències radiades" van resultar un gran èxit, i són la base d’aquest llibre, en què Castanys fixa la mirada en el setè art i l’impacte que tenia sobre els espectadors catalans de l’època. Amb el seu estil sorneguer, i un punt absurd, contraposa la vida quotidiana dels ciutadans, àvids d’evasió i d’entreteniment, al glamur i les fantasies que els enlluernaven a la gran pantalla.

'Cuina natural', Adam Martín (Rosa dels Vents)



El volum reuneix unes receptes saboroses, innovadores i fàcils de preparar, elaborades amb productes ecològics, de proximitat i de temporada. Amb aquest llibre l’autor trenca el tòpic de que els plants saludables no són tan bons. A més, el llibre també ofereix tècniques per reinterpretar en clau saludable els plats de sempre i parla dels efectes dels aliments en l'organisme.