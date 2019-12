Busques alternatives per acabar els dies de llargues sobretaules? Doncs les sales de teatre estan plenes de propostes. Comèdies, espectacles de cabaret, musicals com West Side Story, improshows, monòlegs amb vermut inclòs o peces teatrals clàssiques com La casa de Bernarda Alba són algunes de les propostes que t’ofereixen els escenaris de Barcelona.

‘Jerusalem’ al Teatre Romea



Després del seu èxit al Festival GREC, l’espectacle Jerusalem, protagonitzat per Pere Arquillué i dirigit per Julio Manrique, arriba al Teatre Romea per reflexionar sobre la fi de les utopies. El muntatge s’inspira en Jerusalem, un himne composat per Sir Hubert Parry sobre uns versos de William Blake el 1916. Extremament popular al país, el tema ha estat proposat fins i tot com a himne nacional anglès. És també el retrat d’una Gran Bretanya que perd el contacte amb les arrels i es torna esclava dels seus propis mites.

‘Les variacions Bildelberg’ a La Seca



Un espectacle de cabaret dirigit per Oriol Grau. El Club Bildelberg travessa una crisi profunda. Per primer cop els seus plans de control global comencen a fallar, i les persones més poderoses del planeta no pensen tolerar que el món sigui un garbuix. Per això els més rics de l'univers saben que toca fer variacions…

‘La mascarada’ al Teatre Akadèmia



Una adaptació d'El burgès gentilhome de Molière i Jean Baptiste Lully, dirigida per Adrià Aubert. Angelina Fontaine i la seva criada Nicolaua viuen amb certa preocupació i molta burla les ànsies de popularitat del seu marit. Ell, Tomàs Jourdain, tindrà dos dies per aprendre a ser una persona influent, cosa que farà amb l’ajuda del seu amic Dorante. Aquestes aspiracions topen amb les de la seva filla Lucila, que vol casar-se per amor amb el jove Claudi. Un espectacle amb canvis de personatges constants, situacions ridícules, música en directe i corredisses. Una comèdia que parla de relacions socials on cadascú porta la seva pròpia màscara.

‘West Side Story’ al Teatre Tívoli



Arriba a Barcelona la versió original íntegra del musical West Side Story, de la mà de SOM Produce, coincidint amb el Centenari de Leonard Bernstein. West Side Story és un dels musicals més importants i representatius del teatre universal. La partitura és de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim, reconeguda com una de les millors en la història dels musicals. A West Side Story, Arthur Laurens transporta el Romeu i Julieta de Shakespeare a la ciutat de Nova York, on dos joves enamorats es veuen atrapats per l’enfrontament entre dues bandes de carrer, els “Americans” Jets i els Porto-riquenys Sharks. La seva lluita per sobreviure en un ambient d’odi, violència i prejudicis es transforma en una de les històries més emocionants del teatre musical.

‘La casa de Bernarda Alba’ a la Sala Ars Teatre



El clàssic de Lorca, La casa de Bernarda Alba, arriba a la Sala Ars Teatre en una adaptació lliure de la companyia. Repressió, enveja, gelosia, luxúria, cobdícia … es troben a la casa de Bernarda Alba i l’ànsia de llibertat envaeix als seus habitants.

A la mort del seu marit, la Bernarda imposa a les seves filles un dol rigorós de 8 anys. Tan rigorós que ni tan sols podran sortir de casa, frustrant així les necessitats de les seves tres filles, en edad de merecer.

Una escena de 'La casa de Bernarda Alba'.

‘Messi10 by Cirque du Soleil’ al Parc del Fòrum



El Cirque du Soleil presenta el seu espectacle de circ basat en la vida i trajectòria esportiva de Leo Messi. L’espectacle explica la història d’un jove amb l’ambició incansable de superar qualsevol obstacle per arribar a ser el millor número 10 del món. El xou explora tots els elements del seu èxit i reuneix un elenc de 46 artistes que desperten l’adrenalina del públic amb una banda sonora vibrant.

‘Vermunólogos’ al Cafè Teatre Llantiol



Un xou de monòlegs, vermut, tapes, música, improvització, còmics convidats…on pots prendre un vermut, tapes, al mateix temps que rius i gaudeixes dels clàssics del rock tocats per la banda en directe. Més que una funció de comèdia, Vermunólogos és una festa!

Improshow al Teatreneu de Barcelona



Improshow és un espectacle diferent i únic a cada funció, on els assistents tenen molt a aportar, ja que els actors surten sense guió i necessiten suggeriments de tot tipus, que utilitzaran per anar teixint les seves històries damunt de l’escenari.

‘Radio Libertà’ a la Sala Fènix



Radio Libertà és la història d’un programa ràdio en italià de la Barcelona de la Segona República. Una transmissió antifeixista que parlava de la Guerra Civil als antifeixistes en italià, que va ser posada en peu per un advocat napolità, Carmine Cesare Grossi (1887-1975). Radio Libertà és també la història de la família Grossi que tria lliutar amb coherència contra el feixisme en una òptica internacionalista i arriba a Barcelona al començament de la guerra civil, després d’un itinerari molt llarg, que passa per l’Argentina (on la família va viure 10 anys), Bèlgica i França.

‘El pare de la núvia’ al Teatre Auditori Sant Cugat



Joan Pera protagonitza El pare de la núvia, una comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt. En Francesc Ramon Pujols-Pinyol, mestre galeter i artífex de la marca global de les Galetes Pujols-Pinyol, està d’enhorabona. La Meritxell, la seva única filla, està a punt de casar-se amb el Bernat, un noi com cal i que és la nineta dels ulls d’en Francesc Ramon. El gendre ideal. Però tot agafa un gir inesperat quan, el dia abans del casament, en Francesc Ramon descobreix amb espant que la mare del seu futur gendre va ser una antiga amant seva.

‘Aüc’ al Teatre Auditori de Granollers



Aüc és un espectacle de Les Impuxibles i Carla Rovira. Accions, dansa, text i música interpretada en directe són les eines que utilitza un espectacle multidisciplinari sobre les mil i una cares que adopta la violència sexual i el que implica per a qui la pateix. Aüc és allò que se sent entre les costures del silenci i la ràbia. És el crit o el lament silenciat en la nostra quotidianitat. Les Impuxibles, equip artístic format per la ballarina Ariadna Peya i la intèrpret i compositora Clara Peya, s’alien amb l’actriu i creadora Carla Rovira.