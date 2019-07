Bateria, baix, guitarra i veu. Això és el màxim que ha de tenir un grup si vol tocar a l'Actitud Fest, que es farà a partir d'aquest dijous i fins diumenge a Vidreres, comarca de la Selva. Una manera clara de dir que el que importa per aquest festival és la música i com es toca, no tant quina mena de música es toca. El festival va néixer influenciat per la música punk i hardcore i totes les seves variables, des del hardcore melòdic, passant pel post-hardcore o screamo, fins al grindcore, pop punk o punk-rock, però s'ha anat ampliant amb els anys per acollir tota mena de grups i músiques. “El requisit perquè les bandes toquin aquí és simplement que ens agradin, tinguin un bon directe i una bona presència sobre l'escenari”, afirma Alfred Alegre, membre de l'Associació Soroll de Vidreres, organitzadora del festival. “L'actitud ve d'aquí”, diu.



Una actitud que dona nom al festival que aquest any celebra, ni més ni menys que el seu desè aniversari. Sota la filosofia del “Do it yourself” (Fes-ho tu mateix) i l'autogestió el festival ha après i crescut, sense ajuda de ningú que no fossin ells mateixos: “hem après molt en aquests deu anys”, però sobretot “a organitzar-nos millor”, diu Alegre. Malgrat que sempre hi ha imprevistos, “també hem après a solucionar-los” i organitzar “el que creiem és un molt bon festival”.



L'Actitud Fest, tot i els pocs recursos i totes les dificultats, s'ha consolidat com a festival de referència. Prova d'això són la gran quantitat de propostes de bandes que volen tocar: “al principi anàvem molt darrere les bandes i ara ens passa una mica el contrari, som nosaltres els que hem de fer una selecció”. Un senyal, segons Alegre, que “alguna cosa s'està fent bé”.

Passió per la música



El festival però és el fruit de molts anys de passió per la música i per portar-la allà on abans no n'hi havia. Tan difícil i tan senzill com això. Aquesta passió es va canalitzar ja fa 17 anys a través de l'Associació Soroll de Vidreres. Agafant l'exemple de l’Atzavara Club de Sant Feliu de Guíxols, l'associació ganxona que porta gairebé dues dècades organitzant concerts, l'any 2002 els que llavors eren espectadors dels concerts a Sant Feliu de Guíxols, van decidir convertir-se en organitzadors. Així, després de tenir diversos noms, l'Associació Soroll ha estat la responsable d'haver organitzat més de 200 concerts amb més de 500 grups i, comptant aquest any, deu edicions de l'Actitud Fest.



Entre les bandes d'aquest any estaran el punk-rock de la Costra Brava dels Bad Mongos, que presenten el seu nou àlbum Mongo Machin, els belgues Cocaine piss, Les Cruet, els incombustibles Unfinished Sympathy, els veterans Shorebreak o els manlleuencs Turnstile. Però si hi ha dues bandes que els hi fa especialment il·lusió als organitzadors de l'Actitud, aquestes son sens dubte els bascos Lisäbo i la mítica banda sueca Starmarket. “És tot un luxe poder gaudir de dos grups com aquests anys al festival”, afirma satisfet Alfred Alegre.



Starmarket havia estat una d'aquelles bandes que els avui organitzadors havien vist en directe a l'Atzavara Club de Sant Feliu de Guíxols fa anys. On va començar tot. Lisäbo per la seva banda encaixen totalment en la manera de fer del festival i la seva autogestió. Una banda que, com el festival, ha portat el do it yourself fins a les últimes conseqüències. Posant la música -bateria, baix, guitarra i veu– per sobre de tot.