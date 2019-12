Primer va ser, fa només uns dies, l’anunci del tancament del Club Capitol, després de la negativa de la propietat a renovar el contracte de lloguer amb el Grup Balañá, i aquest mateix dilluns la sala La Vilella -situada al Poble-sec- ha donat a conèixer que també cessa l’activitat. Les dues notícies han provocat un crit d’alerta al sector, que ha decidit activar-se amb l’impuls d’un manifest que reclama una actuació decidida a les administracions catalanes -concretament a la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació- perquè “assumeixin el compromís de protegir els espais escènics i la seva activitat”. Dit amb altres paraules, que actuïn per acabar amb el degoteig de tancaments de teatre.

La Vilella tanca les portes. De vegades, caminar nu enmig d’una tempesta no és la millor opció. pic.twitter.com/mNfDuMGFCa — La Vilella (@LaVilella) December 16, 2019

El manifest, que en el moment de tancar aquesta peça sumava unes 700 adhesions -tant de professionals del sector com d’espectadors-, exposa que a Barcelona s’hi han comptat 181 sales de teatre professional i que l’activitat ha arribat a ser “un sector clau de l’economia local en diversos moments històrics”. Actualment, però, recalca que “tan sols 56 recintes desenvolupen una activitat escènica estable i professional” i que hi ha hagut espais històrics “com el Teatre Principal, el Teatre Apolo, la Sala Muntaner, el teatre del Taller Masriera del carrer Bailèn, el BTM – Barcelona Teatre Musical o l’antiga Sala Beckett de Gràcia” que han passat a “formar part de la història de la ciutat i a dia d’avui estan inactius”.



El text lamenta que la desaparició progressiva d’espais escènics “afecta grans escenaris, però especialment sales de petit i mitjà format, d’entre 100 i 400 localitats”, uns espais que “són refugi i espai de creixement de petites companyies, productores i artistes professionals, que es veuen privades d’espais amb aforaments adients per estrenar en condicions els seus projectes”. El manifest també considera que “una ciutat rica és una ciutat que cuida la seva cultura, i el seu patrimoni”. I avisa que “a d’altres ciutats europees els edificis on hi ha teatres estan protegits i això és que hauria de passar a Barcelona i a la resta de ciutats catalanes”. Per tot plegat, reclama posar-hi remei “com abans, millor” i insta les administracions a actuar.