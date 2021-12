Si busques llibres per rumiar o vols regalar títols que convidin a pensar, tot seguit trobaràs cinc recomanacions que t’endinsaran en temes diversos i et faran reflexionar. Des de la Rússia del periodista Manel Alías al pensament nacional de Joan Fuster. "Tots els animals són iguals, però alguns animals són més iguals que d’altres", va escriure George Orwell a La rebel·lió dels animals, i amb els llibres de no-ficció passa una mica el mateix, només cal trobar el que millor ens escau i estar oberts a què ens sacsegin els pensaments.

'Rússia, l’escenari més gran del món', Manel Alías (Ara llibres)

El periodista Manel Alías, fins fa ben poc corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, ha escrit un llibre on hi ha abocat totes les històries que més el van atrapar durant la seva estada a Rússia. Al llibre hi són presents els grans esdeveniments de la geopolítica, però sobretot ho són les persones que ha anat coneixent com el pare de la bomba atòmica o experiències extremes com la vida a cinquanta sota zero. Un llibre escrit des de la curiositat periodística i la fascinació.

'Filosofia per a exploradors polars', Erling Kagge (Comanegra)

Aixecar-se ben d’hora i no postergar els assumptes incòmodes són algunes de les claus d’Erling Kagge, editor, col·leccionista d’art, i pare de família. Kagge ha estat la primera persona a culminar els tres pols, el Sud, el Nord i l’Everest. El seu bagatge personal i professional li ha permès escriure un llibre que sí que és una mica d’autoajuda, però que es llegeix com un relat fascinant d’una història plena de reptes i d’instint de superació. Sí el superhome existeix, s’assembla molt a Erling Kagge.

'Joan Fuster i el pensament nacional', Antoni Rico (editorial Afers)

A punt de començar la commemoració de l’any Fuster, aquest llibre se centra en la influència de Fuster en la manera de pensar de la intel·lectualitat valenciana, i per extensió d’arreu dels Països Catalans. L’historiador Antoni Rico, estudiós de Fuster, en aquesta ocasió, exposa el context històric que va forjar l’anomenat fusterisme. L’objecte d’estudi és la cultura política de Fuster i la seva influència entre 1962 i 1992.

'Coses que no vull saber' / 'El cost de viure' / 'Propietats reals', Deborah Levy (Angle)

L’escriptora Deborah Levy (Johannesburg, 1959) es va dedicar a la ficció i al teatre fins als cinquanta anys. En aquell punt de la seva vida es va divorciar del seu marit i pare de les seves dues filles, i es va endinsar al territori de l’assaig. Angle Editorial, amb la traducció de Marina Espasa, ha publicat un volum que aplega tres assajos de Levy, uns textos imperdibles per a totes les persones que rebutgen la societat patriarcal i cerquen la llibertat pròpia.

'Bluets', Maggie Nelson (l’altra editorial)

La poeta, crítica i autora d’assajos Maggie Nelson amb Bluets ha fet una cosa molt especial, crua i trasbalsadora. Aquest llibre és una mena d’assaig líric articulat en 240 textos breus escrits des de les vísceres que parlen del patiment personal i les limitacions de l’amor. El fil que els lliga és de color blau, la fascinació pel color blau de l’autora l’ha portat a tenir en compte a referents com Goethe que a la seva Teoria dels colors va escriure "ens agrada contemplar el blau, no perquè avanci cap a nosaltres, sinó perquè ens empeny a seguir-lo". I una mica això és el que passa llegint aquest Bluets.