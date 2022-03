Còmic Barcelona torna a la presencialitat per celebrar la 40a edició del 6 al 8 de maig als pavellons de Fira Montjuïc. L'any passat es van complir els 40 anys del Saló del Còmic, però degut a la pandèmia l'efemèride es commemora aquest 2022, amb una versió prepandèmica per la qual passaran convidats com John Allison (Giant Days), Nora Krug (Sobre la tirania) i Peter Bagge (Odio) i que ja ha anunciat dues de les seves exposicions principals.

Una, dedicada precisament a repassar 40 anys del saló, i l'altra, a la memòria de l'il·lustrador Miguel Gallardo, desaparegut recentment. Aquest dimecres s'ha presentat també el cartell de l'edició, una proposta d'aire clàssic de Carla Berrocal amb protagonisme per les dones lectores de còmic.

Es rebateja el Premi Revelació amb el nom de l'il·lustrador Miguel Gallardo, mort recentment

El Còmic Barcelona tornarà a tenir una edició "normalitzada" i presencial després de dos anys d'absència, si l'evolució de la pandèmia no ho impedeix. El 40è aniversari, endarrerit un any, arriba als pavellons 2 i 5 i a la Plaça de l'Univers de Fira Montjuïc i manté així la seva seu històrica, a diferència del que passarà amb Manga Barcelona i el seu imminent trasllat a Fira Gran Via.



Serà una edició "especial", ha dit aquest dimecres la seva directora, Meritxell Puig, en la qual no només tornarà el públic si no també els convidats locals i internacionals. Miguel Gallardo, autor del primer cartell de l'històric Saló Internacional del Còmic, i mort darrerament, serà un dels noms propis de l'edició. El Còmic Barcelona ha decidit dedicar-li una gran exposició retrospectiva (comissariada per Roser Mesa), i a més rebatejarà el Premi Revelació amb el nom del dibuixant.

Noves seccions: Comic Vision i Comic Fantasy

Així mateix, el Saló estrena ara sí les noves seccions Comic Vision i Comic Fantasy, projectades per a l'edició del 2020 que mai es va arribar a celebrar per culpa de la pandèmia. La primera és una secció coordinada pel guionista i cineasta Borja Crespo que vol aprofundir en la relació entre el cinema i les sèries amb el món del còmic. Quant a la segona, explora les obres de referència de la fantasia i la ciència ficció a través dels jocs de rol, de taula, miniatures i cartes, en confluència amb el món del còmic. Més enllà d'aquestes seccions, es consolida Alter Comic Barcelona, un altre espai dedicat a editorials petites, independents i alternatives, així com ComicPro, un espai de treball en xarxa, pensament i oportunitats per al sector.