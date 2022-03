"Aquesta imparable maquinària subterrània està aportant segells d'interès, empreses que presenten nous talents. Cadascú amb la seva política d'edició, s’uneixen en coedicions puntuals i hi posen el coll quan cal batallar contra les barreres de la distribució tradicional, la insuficient atenció mediàtica o la manca de recursos. Per tot plegat, resulta vital l’existència d’esdeveniments locals que recullin l’actual efervescència de l’edició independent".



Amb aquesta voluntat, des de l’autogestió i sense subvencions, el 2013 va néixer el Festival GRAF. Ara, després d’una aturada imposada per la crisi de la Covid-19 i d’alternar edicions amb seu a Madrid, el còmic d’autor i l’edició independent tornen a la Fabra i Coats de Barcelona amb un cap de setmana replet de tallers, xerrades i exposicions.

Un moment dolç

De fanzín autobiogràfic en clau feminista, de trucs i trampes per pensar historietes, de sinestèsia i historieta, de drets bàsics dels treballadors i treballadores del disseny i de la il·lustració… A banda del punt de trobada que representen els expositors (enguany, n’hi haurà més de cent), els tallers són un dels grans eixos del GRAF. Per a alguns ja no hi ha places disponibles: "Estem sorpresos per la recepció que està tenint la programació, la gent té moltes ganes de retrobar-se després de l’aturada", diu a Públic Silvia Aymí, llibretera especialitzada de Finestres i una de les organitzadores del GRAF.



Segons Aymí, d’ençà del naixement del Festival hi ha hagut un important increment en quant a producció i recepció del còmic d’autor i independent, la mirada pejorativa vers formats com el fanzín ha estat en bona part neutralitzada i els mitjans de comunicació valoren cada vegada més la seva aportació a la cultura: "A més, noves generacions per a les quals no formava part del seu imaginari, estan entrant en aquest món".

A l’interès que darrerament han suscitat exposicions com L’underground i la contracultura a la Catalunya dels 70: un reconeixement, al Palau Robert, o publicacions com Papeles subterráneos, llibre que recupera 45 anys d’història de fanzins musicals a Espanya, cal sumar, ara, una major presència de la dona en el sector ("L’undergorund, ara, és més femení", diu Aymí) i un nou impuls creatiu: "Les noves creadores no apel·len a la mateixa sensibilitat d’aquells anys, però, com aleshores, des de la precarietat, busquen un mitjà per expressar-se. Avui en dia ho fan amb una gràfica més experimental, jugant amb textures i colors. Cal tenir en compte que molta gent ve del disseny gràfic", apunta.

"Les noves creadores no apel·len a la mateixa sensibilitat dels anys 70, però, com aleshores, des de la precarietat, busquen un mitjà per expressar-se"

Que el GRAF torna en un moment dolç per al novè art a Catalunya ho demostra també la taula rodona que diumenge a la tarda reunirà editorials independents que aposten pel còmic en llengua catalana: Males Herbes, Extinció Edicions, Pagès Editors i Finestres. "El boom del còmic en català ens beneficia i hi estem molt atents", afirma Silvia Aymí: "Part de l’associació que organitza el GRAF és de fora de Catalunya i hi estan molt interessats, volem reflexionar sobre el fenomen des d’una visió global".

Xerrades, exposicions i activitats per a la mainada

Xerrades i trobades, com la que es dedicarà al còmic en català, conformen l’altre gran eix del GRAF. El ventall de propostes deixa veure l’enorme diversitat del sector i la seva força per tractar temes temes d’actualitat des d’un prisma dissímil. Dissabte, per exemple, la valenciana Laura Pérez, guanyadora del premi Ojo Crítico 2020 amb Ocultos, visitarà el club de la Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra, especialitzada en còmic i estreta col·laboradora del Festival; només una hora més tard, Elizabeth Casillas, Josune Urrutia, Higinia Garay i Héloïse Guerrier parlaran de còmics i mirada feminista a partir dels seus darrers treballs, editats recentment per Astiberri, Hoy no es el día i La palabra empieza por A.



A la tarda, entre d’altres, dos plats forts més: taula rodona sobre còmics i extrarradi amb Jaime Martín (Siempre tendremos 20 años), Rosa Codina (Rompepistas), Aroha Travé (Carne de cañón) i Alfons López (Butifarra! El còmic dels barris); i trobada amb representants de la recent creada Associació de Professionals del Còmic per analitzar el moment actual del sector i reivindicar els drets d’autors i autores. Silvia Aymí reivindica la importància del GRAF com a espai de trobada: "Després de cada edició, la gent ens explica que hi han passat coses, i aquesta és la major de les recompenses que ens podem endur any rere any".

Dedicat a la memòria del dibuixant Miguel Gallardo (1955-2022), aquest GRAF 2022 es complementa amb exposicions (X-Gallard y su equipo de dibujantes i Poesia i còmic, a l’Espai Bota; La genètica del còmic i Cavalls salvatges, a la Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra), i amb una nova edició del MINIGRAF: un espai de lectura i tallers adreçats expressament als més petits. Un any més, la llavor quedarà plantada.