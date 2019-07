Avui comença el Cruïlla. I a hores d'ara ja gairebé tothom deu conèixer aquest festival que va començar a Mataró i que ha acabat col·locant-se en una situació privilegiada a força de fer apostes que no estaven sobre el paper. A força de pensar diferent. A força d'innovar. I així avui es compleixen 10 anys des que es van instal·lar a Barcelona. “Vam prendre dues decisions estratègiques que ens han acompanyat tot aquest temps”, explica Jordi Herreruela, director del festival.



La primera: no van voler ser el festival més gran, sinó el millor festival. Això els va portar, de forma intel·ligent, a posar límit a l'aforament, que ara és de 25.000 persones. És a dir, un festival còmode i amable pel públic. La segona: posar el focus en el públic local. A diferència de la deriva turística de molts festivals, el Cruïlla, segons afirma Herreruela, té un 95% de públic local. Una altra aposta que al principi semblava anar en contra de tot allò que havia de fer un festival. “Semblava un handicap perquè no teníem tanta repercussió internacional com els altres dos grans festivals de la ciutat”. Però a poc a poc s'ha convertit en una de les seves principals virtuts.



Com es fa per tenir un 95% de públic local? Utilitzant la tecnologia. La tecnologia Business Intelligence i el Big Data els permet atreure el públic que volen. Però també establint diferències de preus basades en la fidelitat o oferint experiències personals de manera segmentada. “Fem coses que són simples però que no fa ningú més”. Exemples: convocar tothom que és el seu aniversari i celebrar-ho; al públic més fidel convocar-lo mitja hora abans d'obrir portes i ensenyar-li les instal·lacions; o als majors de 60 anys convidar-los a una copa de cava. “Som un festival a qui li importa molt el públic”. Segons el director del Cruïlla, fins ara els festivals oferien artistes i el públic només apareixia en la xifra final del nombre d'espectadors “i quant més, millor”. I aquest és el gran canvi. Pel festival més gent vol dir una pitjor experiència. “Comptar la gent només com una massa no té gaire sentit”. El Cruïlla vol públic amb noms i cognoms.

El Cruïlla reuneix unes 25.000 persones. CRUÏLLA

Més que música



És cert que el Cruïlla fa deu anys i ho celebra. Però no ho fa mirant al passat. Mira al futur. “Aquesta edició ens està servint per fer un pas endavant”. I mai més ben dit, perquè el festival ha fet una forta aposta per reinventar el concepte de festival i portar-lo a la segona dècada del segle XXI. La paraula és pluridisciplinar. I això vol dir ser-ho a nivell artístic: música, Fura dels Baus, L’Aquelarre de Cervera, brass bands, batalla de (hip-hop) galls, el comedy amb monologuistes, art visual... Però no només en allò artístic. El Cruïlla també aposta per un conjunt d'interessos que defineixen el seu públic. “Evidentment és música, art i cultura, però també és gastronomia, moda, tecnologia, benestar, responsabilitat social, consciència mediambiental...”. Aquesta responsabilitat social es tradueix en el cicle Cruïlla Talks o la col·laboració amb Open Arms i Amnistia Internacional. “Volem portar a la gent els nous lideratges individuals que han sorgit els darrers temps de la societat civil”. Tota una declaració d'intencions.



Pel que fa al medi ambient el Cruïlla està a punt de ser un festival plàstics zero. Ja fa cinc anys van eliminar el plàstic dels refrescos, l'any passat van ser el primer festival a tenir un got biodegradable fet de blat de moro. I aquest any eliminen tot el plàstic de les ampolles d'aigua. “Som punta de llança a nivell mundial en el compromís mediambiental”.



I quan parlen de futur, també parlen de present. El Cruïlla oferirà aquesta edició la primera experiència 5G vinculada a l'entreteniment. Vol dir això tenir cobertura 5G? No. Vol dir molt més. En un estand en el recinte del festival podràs posar-te unes ulleres i tenir una experiència immersiva a dalt de l'escenari dels concerts principals com si fossis un músic més. Això ja s'havia fet. Però mai en temps real. El 5G ho permet. “Serem el primer festival a treballar amb aquesta tecnologia”.

I de cop i volta m'adono. Després d'una bona estona parlant amb Jordi Herreruela i encara no hem parlat de música. “Aquesta és l'evolució” diu. I sí clar, també hi ha música: Black Eyes Peas, Kylie Minogue, Fols, Vetusta Morla, Garbage, Bastille, Aurora, Els Pets, Love of Lesbian i molts altres grups. Això evidentment és important, però per Herreruela, no és l'única cosa que passa en un festival. El futur ja és aquí.