“El que demanem per a la cultura no és més del que costa un quilòmetre d’autopista. Demanem un 2% del total dels 42.000 milions del pressupost total de la Generalitat, un percentatge validat pels estàndards mínims europeus, aquí la situació és indignant, no demanem res extraordinari. La cultura és la tercera pota del sector del benestar; la cultura també es un factor essencial pel creixement econòmic i sovint s’oblida”, assegura Joan Anton Maragall, membre de la comissió delegada d’Actua Cultura, una plataforma sense precedents perquè ha aconseguit integrar tots els sectors culturals de Catalunya.



La xifra que es destina a la cultura a Catalunya és tan petita que afecta el desenvolupament de molts projectes, i fa que d’altres desapareguin. Mentre que França dedica 476 euros a la cultura per ciutadà i any, i Portugal 158, aquí la xifra és irrisòria. L’Estat espanyol dedica 20 euros a la cultura per a cada ciutadà a l’any, i del total del pressupost de la Generalitat només el 0,67% es dedica a la cultura. La màxima aportació pública va ser el 2008, quan es va destinar l'1% dels pressupostos a la cultura, i amb les retallades posteriors s'ha arribat al percentatge actual. I és aquest percentatge tan esquifit el que ha impulsat la creació d’Actua Cultura.



Aconseguir un canvi de paradigma



Aconseguir la unió entre tots els actius del sector és clau per aconseguir un increment en els recursos destinats a la cultura. Treballant en la modificació d’una llei que fa referència a l’Institut d’Indústries Culturals, els impulsors de la plataforma es van adonar que el sistema d’administració dels escassos ajuts de la cultura funciona d’una manera eficient però amb una ínfima dotació de recursos. “I vam pensar que si treballàvem conjuntament tindríem més força. Junts, sumem el 3,8% del PIB de Catalunya, som més de 180 empreses, així que la nostra força pot ajudar a canviar les coses. Així que ens vam entrevistar amb tots els grups parlamentaris i tots ens van donar suport” explica a Públic Joan Anton Maragall.



I malgrat les circumstàncies actuals, tot apunta que hi haurà notícies positives abans d’acabar el gener. Segons afirma Maragall, “nosaltres creiem que aquest final de mes, tal com ens va assegurar el vicepresident Aragonés, i tenim tots els elements per creure-ho, ens asseurem amb ell i treballarem per aconseguir millores. La primera reunió va ser un plantejament molt tècnic de posar damunt la taula els recursos i les pressions. El vicepresident ens va dir que només podia fer un increment lineal i li vam dir que era insuficient. Del que es tracta és que hi hagi un canvi de paradigma i entendre que la cultura necessita un tractament diferent i no un tractament indigne com el que rep”.

Una unió sense precedents



Els pressupostos anorèctics que es dediquen a la cultura han provocat que el sector de les arts escèniques, l’art, la música, l’audiovisual i el llibre, s’uneixin per primera vegada per aconseguir més recursos pel sector. “La cultura es una de les parts més importants de qualsevol país, i està clar que la unió fa la força per això des del Gremi de Llibreters ens vam sumar a la plataforma de seguida. Si s’han de treure diners d’algun lloc sempre es treuen de cultura, i la cultura és bàsica. Tots tenim molt projectes i no podem tirar-los endavant perquè no hi arribem. No volem viure de la caritat, volem ajudes per fer coses que arribin als ciutadans, a tots els pobles i ciutats”, argumenta Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya.



Formen part d’Actua Cultura l'Associació d'Empreses de Teatre (Adetca), l'Associació de Companyies de Teatre Professional (Ciatre), l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics (Apecat), l'Acadèmia Catalana de la Música i l'Associació de Sales de Concerts (Asacc), l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers, l'Associació Plataforma d’Arts de Carrer, Productors Associats de Fonogrames (PAF), el Gremi de Galeries d'Art, Art Barcelona, el Gremi d’Editors, Editors.cat, la Cambra del Llibre, el Gremi de Llibreters de Catalunya, Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), Catalunya Film Festival, el Gremi de Cinemes de Catalunya i Productes Audiovisuals Federats (Proa).