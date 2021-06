El festival de cinema documental DocsBarcelona presenta Perifèria, una pel·lícula cinematogràfica que recupera la memòria del Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet, una transformació urbanística assembleària que va transformar la ciutat. L'estrena, que serà aquest dijous a les 20.45h als Cinemes Verdi, comptarà amb el suport del DocsBarcelona i la presentació de Pol Roig (sotscap de programació del festival), amb la presència dels directors, Xavi Esteban i Odei A.-Etxearte, i la participació de l'historiador i periodista Marc Andreu.



Perifèria és un viatge a les traces del passat de Santa Coloma de Gramenet, un municipi de l'àrea metropolitana Barcelona. Els veïns van transformar el suburbi que els imposava l'especulació franquista en una ciutat digna. Així ho explica la codirectora del film, la periodista Odei A.-Etxearte (1982, Santa

Coloma de Gramenet). Segons detalla a Públic, va ser un procés participatiu de les associacions veïnals que van recollir "totes les reivindicacions de cada barri", ja que en època franquista no es va construir gairebé equipaments públics. "No hi havia ambulatoris, enllumenat ni semàfors", apunta.

La Corporació del Pla General Metropolità fa una proposta de transformació de la ciutat el 1976, la qual no agradarals veïns. Això els impulsa a reunir-se per fer un pla alternatiu a través d'un procés assembleari, creant així el Pla Popular de Santa Coloma. Tot i que és un procés assembleari, l'arquitecte Xavier Valls és un dels principals ideadors del projecte, qui va morir en l'atemptat d'Hipercor el 1987. La pel·lícula parteix precisament dels dos fills de Xavier Valls, que baixen al soterrani on tenen l'arxiu del seu pare, on troben fotografies, plànols i molta documentació referent a aquesta revolució urbanística.

Durant el procés de transformació de la ciutat, els veïns okupen els solars que queden buit per evitar que es construeixi més habitatge i s'especuli amb el terreny abans que s'aprovi al pla. Quan el 1979 arriba la primera alcaldia democràtica, assumida per Lluís Hernández del PSUC, s'incorpora el projecte del pla popular.



"És una història molt singular, no hi ha cap pla popular de l'envergadura de Santa Coloma"

"És una història molt singular, no hi ha cap pla popular de l'envergadura de Santa Coloma", defensa la periodista. A més de la reivindicació d'aquest llegat urbanístic i social, el film té l'objectiu d'aconseguir que les lluites del passat "dialoguin amb les del futur", sense comparar-les i posant al centre les perifèries urbanístiques. "Els moviments urbans, com podem decidir el lloc on vivim, impulsar el poder de la ciutadania per canviar les coses des de el punt de vista de la ciutat", assegura.