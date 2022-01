La 17a edició del BCNegra, que arrenca el pròxim 3 de febrer, es trasllada al Poblenou i aposta per les noves tecnologies com a leitmotiv. "Volem reivindicar l'ésser humà per sobre de la tecnologia quan aquesta no la podem entendre", ha detallat el comissari del festival, l'escriptor Carlos Zanón.

Les 53 activitats es faran entre el Teatre l'Aliança del Poblenou i l'històric El Molino

Sota el lema "Aquí, demà", el certamen ha programat 53 activitats presencials, que es faran entre el Teatre l'Aliança del Poblenou i l'històric El Molino. La 17a edició s'allargarà fins al 13 de febrer i comptarà amb 112 autors, entre els que hi ha Eduardo Mendoza, Tura Soler, Carmen Mola o Màrius Serra.



També comptarà amb "grans figures" del panorama literari internacional com Don Winslow, Dominique Manotti, Irvine Welsh, Brenda Navarro, Elena Medel, Charles Cummin, Mike W.Craven o Alan Parks, entre altres. El festival homenatjarà a dos escriptors "pioners" de la novel·la negra a l'Estat: Francisco González Ledesma i Manuel Vázquez Montalbán.

Després que l'edició del 2021 es fes en format telemàtic, Zanón ha celebrat que el BCNegra recuperi la presencialitat. En aquesta línia, ha assegurat que es tracta d'un festival "eminentment popular". Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reivindicat el certamen com a "punt de trobada" entre autors i lectors.



Així mateix, com en cada edició, BCNegra recupera un autor, un llibre i un personatge. Enguany el certamen ha apostat pel britànic Ted Lewis com a autor; la tragèdia grega i clàssic de la literatura Èdip Rei, de Sòfocles, com a llibre; i el personatge Petra Delicado, de l'escriptora Alicia Giménez Barlett.

Homenatge a González Ledesma i Vázquez Montalbán

Es farà una ruta literària pel 50è aniversari de la creació de Pepe Carvalho

El tret de sortida de la 17a edició del BCNegra serà el 3 de febrer a la Biblioteca Jaume Fuster, on s'inaugurarà l'exposició Expedient González Ledesma, en memòria del comissari Ricardo Méndez, "l'alter ego" de Francisco González Ledesma. L'acte també comptarà amb una taula rodona on es parlarà de l'escriptor, els seus personatges i les seves cròniques.



L'altre protagonista dels homenatges serà Manuel Vázquez Montalbán. Quan es compleixen 50 anys de la creació del detectiu Pepe Carvalho, el festival ha apostat per fer la ruta literària Rere les passes de Carvalho que repassarà alguns dels aspectes més importants del que significava la ciutat tant per l'investigador com pel seu pare creatiu. En homenatge a l'escriptor també s'ha programat una taula rodona que comptarà amb grans coneixedors de la seva obra.



Un altre dels actes habituals de la BCNegra és l'entrega del guardó Pepe Carvalho, que enguany reconeix la trajectòria literària de l'escriptor Don Winslow.