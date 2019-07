Per a Oriol Maspons (Barcelona, 1928 - 2013) la fotografia havia de ser un mirall del seu temps; havia de ser un artefacte útil i no només un objecte amb finalitats estètiques. Maspons, l’any 2010 va dipositar tot el seu arxiu fotogràfic al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Des de llavors, el MNAC ha treballat en la catalogació, estudi i digitalització del fons de l’artista; i el fruit de tot aquest treball és la retrospectiva dedicada al fotògraf que es podrà visitar fins al 12 de gener. El muntatge, de gran format, ofereix un recorregut per més de quatre dècades de la feina d’Oriol Maspons, des dels anys cinquanta fins als vuitanta, abordant el reportatge, el retrat, la moda i la publicitat, i ha estat plantejat per Cristina Zelich.



La mostra està organitzada en dos grans apartats, el primer dedicat a l’etapa amateur de Maspons, que és precisament el que reuneix més material inèdit. Imatges barcelonines, d’Eivissa, o del viatge a París on va entrar en contacte amb mestres com Cartier-Bresson o Bassaï. El segon àmbit de la mostra, dedicat a la fotografia professional, no segueix un ordre cronològic, sinó per àmbits de treball: foto publicitària, moda, cobertes de discos, de llibres, fotollibres i reportatges per a publicacions diverses.



Amb aquesta retrospectiva, l’obra de Maspons gaudeix d’una reivindicació ben merescuda, i és que ell, al costat d'altres fotògrafs de la seva generació, com Xavier Miserachs, Ramon Masats o Francisco Ontañón, va formar el que el crític Josep Maria Casademont va anomenar la "nova avantguarda”.

Richard Learoyd a la Fundació Mapfre



Una altra de les exposicions fotogràfiques importants que es poden visitar durant aquest estiu a Barcelona és "Richard Learoyd. El silenci de la cambra fosca" de la Fundació Mapfre. La mostra compta amb 51 obres provinents d'importants col·leccions públiques i privades i recorre els deu últims anys de producció del fotògraf britànic. Les seves imatges tenen una captivadora singularitat.



Les fotografies de Learoyd són resultat d'un procés artesanal amb una càmera fosca construïda per ell mateix. La seva obra, que enfonsa les seves arrels en el passat, té múltiples referències a la història de la pintura, tant pels temes com per la tècnica. Richard Learoyd (Lancashire, 1966) s'ha destacat en l'última dècada com un dels més aguts renovadors de la fotografia artística. El 1990 es llicencia en fotografia a la Glasgow School of Art, on un dels seus docents és el fotògraf paisatgista Thomas Joshua Cooper.

"La Bellesa de les línies" a Fundació Foto Colectania



La fundació Fotocolectania és un altre dels epicentres fotogràfics de la ciutat. Fins el 29 de setembre es pot visitar la mostra "La Bellesa de les línies" una exposició que presenta una selecció d'obres mestres de la història de la fotografia, que són part de la col·lecció de Sondra Gilman i Celso González-Falla.



Amb seu a Nova York, la col·lecció inclou més de 1.500 fotografies originals d'alguns dels millors fotògrafs dels segles XX i XXI. A través de confrontacions visuals, es convida el visitant a experimentar el poder de la línia fotogràfica mitjançant aquests incomparables treballs. Les obres de Robert Adams, Walker Evans, Rineke Dijkstra, Man Ray, Berenice Abbott i Lee Friedlander, entre altres, més enllà de la seva temporalitat històrica i consideracions geogràfiques, ressonen per les seves correspondències formals.

A Valid Photo escalfen motors pel BIPA



La galeria dirigida per Ferando Peracho acostuma a reunir el bo i millor de la fotografia internacional. Michael Kenna o Masao Yamamoto són alguns dels fotògrafs que trien aquest espai per ensenyar les seves imatges a Barcelona. En aquestes dates ja estan preparant la quarta edició del “Barcelona International Photography Awards”, amb l’objectiu de fer una mostra de la fotografia internacional contemporània i establir llaços de col·laboració entre diferents països i comunitats fotogràfiques. Als premis s’hi poden presentar fotògrafs de qualsevol edat, professionals o amateurs. La convocatòria està oberta a qualsevol tipus de fotografia i és de temàtica lliure. El que busquen són fotògrafs amb talent i capacitat expressiva capaços de comunicar les seves idees a través del mitjà fotogràfic amb llenguatge personal propi.

Mecànic: exposicions, llibreria, cafeteria i molt més



Mecànic ofereix una acurada selecció de fotollibres i un interessant espai expositiu on aquest estiu es pot veure "Le rien" de Jean Letellier, un treball sobre la nostàlgia de l’objecte. El que proposa Letellier és un diari fotogràfic que abarca la darrera dècada i on segueix les petjades de les coses més insignificants i anodines.

Al capdavant de Mecànic hi ha la Xènia i en Jean, dos apassionats de la fotografia que van decidir rehabilitar un antic taller de cotxes que han dividit en tres espais: l’expositiu, la llibreria especialitzada en fotollibres i la cafeteria.