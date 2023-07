Cultura i societat acomiaden Francisco Ibáñez amb música i dibuixos

El mític dibuixant Francisco Ibáñez ha estat acomiadat aquest dilluns per representants del món de la cultura i la societat civil. El Tanatori Sancho de Ávila de Barcelona ha acollit una cerimònia religiosa que ha reivindicat la figura del "principal autor de còmics" de l'Estat, que va morir dissabte a l'edat de 87 anys.

La cerimònia ha comptat a l'inici amb la música Joan Manuel Serrat i el tema Aquellas pequeñas cosas, mentre ha tancat l'acte el Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa, un dels seus editors i un amic personal d'Ibáñez. Els representants de la família han reivindicat el seu caràcter afable i la seva proximitat amb els fans. "Has estat la persona de la nostra vida. Deixes un forat que no es pot omplir", ha expressat en Guillem, net de l'historietista.

En l'acte hi han participat unes 200 persones que han dit el darrer adeu al dibuixant. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha estat al capdavant de les autoritats presents al comiat a l'artista, on també hi han assistit la consellera de Cultura del Govern, Natàlia Garriga, i la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Maria Eugènia Gay, entre d'altres. Entre amics i familiars, també alguns dels seus editors de 65 anys de trajectòria, com Núria Cabutí, Manuel de Cos o Blanca Rosa Roca.

La cerimònia ha acabat amb un emotiu vídeo de record amb música de Jaume Sisa, i amb fotografies i declaracions del dibuixant pare de Mortadel·lo i Filemó. El tema de Sisa evoca personatges del còmic de la generació Ibáñez com Jaimito, doña Urraca, Carpanta, Astèrix i Obèlix, Roberto Alcazar i Pedrín, la família Ulisses i el Capità Trueno, així com Mortadel·lo i Filemó.

El cotxe fúnebre amb les restes del dibuixant. — Quique García / EFE

Ja declaracions als mitjans, Iceta ha assegurat que la Cultura està de dol davant la mort d'una persona que va fer "riure, entretenir i fer llegir". L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha afirmat que Ibáñez va fer possible que la ciutat fos la capital mundial del còmic i ha apuntat: "Vam poder reconèixer-lo a temps i comunicar-li personalment el lliurament de la Medalla de la Ciutat que finalment no es va poder fer efectiva perquè havia viscut moments molt durs després de perdre la seva filla".

Editorial i família estudiaran "els propers passos a fer"

La directora editorial de Penguim Random House, Gemma Xiol, ha viscut un dia "trist" perquè marxa un "geni" i un dels autors "més estimats del país": "Sempre deia que la mort l'enganxaria treballant i així ha estat". Xiol també ha dit que després del dol, d'aquí a unes setmanes, l'editorial i la família avaluaran quins passos cal seguir per mantenir el llegat d'Ibánez. El dibuixant feia unes setmanes que havia entregat un nou àlbum i ja treballava en un altre.