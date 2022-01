En aquests temps pandèmics els centres cívics s'han consolidat com a punt de trobada de la comunitat que els envolta. Amb programacions que s'esforcen per oferir activitats pensades per a tots els públics, els centres cívics continuen oberts i anhelen visitants. Als centres cívics s'hi poden fer tallers de costura, classes de pilates, grups de conversa en altres idiomes... i ara també han assolit un repte nou: acostar l'art contemporani al gruix de la ciutadania. És per això que ha nascut el programa Temporals, un cicle de 10 exposicions itinerants que vol apropar l'art contemporani a nous públics.



Els escenaris d'aquesta iniciativa són 13 centres cívics de nou districtes de la ciutat de Barcelona, on a banda d'una exposició hi haurà diferents activitats per fomentar el diàleg sobre el qual s'ha vist amb el context que envolta a cada espai; una bona manera de fer xarxa entre els equipaments, les associacions que els empenyen i la ciutadania. Els centres cívics que hi participen són els de Sant Andreu, Joan Oliver "Pere Quart", Can Basté, La Casa Elizalde, Navas, La Farinera del Clot, Cotxeres de Sants, Baró de Viver, Guinardó, Pere Pruna, Convent de Sant Agustí, Pati Llimona i el Casinet d'Hostafrancs.

Cada exposició anirà itinerant a cadascun d'ells i es podrà visitar de manera gratuïta durant quaranta-cinc dies. El programa complet d'exhibicions i activitats arrenca el pròxim 19 de gener i s'allargarà fins al 9 de gener del 2023. El primer centre cívic en començar és el de Sant Andreu amb la mostra Pasado-mañana, del Colectivo Juan Nadie. La fotografia és el material de treball d'aquest col·lectiu que com si es tractés d'una exploració arqueològica acumula diferents imatges del mateix territori per crear diferents significats i multiplicitats de lectures.



El programa expositiu continua al Centre Cívic Pere Quart l'1 de febrer amb Memòria roja, on l'artista Àurea Estellé Alsina posa el focus sobre la memòria de les dones republicanes durant la Guerra Civil i la postguerra, i evoca les persecucions, humiliacions i violències que van patir. Aquest muntatge d'Estellé Alsina tracta de generar noves narratives d'un relat fins ara només escrit pels vencedors de la història.



Les propostes que es podran visitar en aquests centres cívics plantegen reflexions diverses mitjançant diferents tècniques i materials. El visitant trobarà des de diaris fotogràfics com el de Román Yñán, que amb Our Garden reflexiona sobre l'espècie humana i la seva relació amb la natura. Però també hi descobrirà treballs audiovisuals innovadors com l'On van elles, del col·lectiu Venecia Flúor, una proposta per extreure una idea fluida del que s'entén com a femení executada amb tecnologia digital i intel·ligència artificial. Altres temes tractats són la por i allò que ens separa que és la tesi de la mostra col·lectiva Cave canem, comissariada per Gerard Galián i amb obra dels artistes Fernando Cremades, Mireia Pons, Azahara Cerezo, Levi Orta i Jordi Ferreiro. I en el sentit oposat, Pluja Àcida ha treballat els vincles forjats amb amor i amistat a través d'una recopilació d'imatges i salutacions virtuals que circulen per les xarxes.



Un dels objectius del Pla de Drets Culturals impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona és democratitzar l'accés a la cultura i la producció cultural, i per aconseguir-ho els centres cívics són uns escenaris imprescindibles. Podeu consultar tota la programació a la pàgina web dels centres cívics esmentats.