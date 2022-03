L'Auditori de Cornellà serà l'escenari d'una gala benèfica de dansa per recaptar fons per a la població d'Ucraïna. Tindrà lloc el 3 d'abril i constarà d'un total de tretze espectacles, que combinaran creacions coreogràfiques noves amb d'altres ja existents, sota la direcció de Georgina Rigola. La recaptació anirà destinada íntegrament a Creu Roja.

L'organització destaca que l'espectacle, destinat a públic de totes les edats, tindrà "un llenguatge modern i jove". La gala començarà a les 18 hores i està organitzada per diverses empreses, entre les quals Fundación Fomento Europeo, Barcelona Dance Center, Gram Wilhelm, BCN City Ballet i Reial Cercle Artístic.



Alguns dels espectacles que s'hi podran veure seran InEx, de Marcelo Sáenz, amb la música Breathe (Son Lux); Yes, we can, de Carlos Bonilla, amb Lost Song (Ólafur Arnalds) i The Winter (Bal) i que serà una de les estrenes; Un segundo, que va obtenir el guardó del Gran Prix Premio Dance Choreo International de La Habana, també de Carlos Bonilla; Va y ven, de Martha Montaño; i Ramé, d'Emilia Consentino, entre d'altres.