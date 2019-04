Dins l'allau de recomanacions de novetats que arriben els dies previs de Sant Jordi, Públic ha optar per donar veu a quatre llibreries alternatives i independents que fugen de les llistes dels més venuts i aposten per prescriure obres que canvien el món. Parlem amb les barcelonines La Ciutat Invisible (Sants) i Espai Contrabandos (Raval), amb la premianenca Vapor Vell i la manresana Papasseit.

La Ciutat Invisible aposta pel feminisme, l'anarquisme i una llegenda diferent



Irene Jaume, una de les sòcies de La Ciutat Invisible, recomana La paraula més sexi és sí (L'Altra Editorial, 2019) de la nord-americana establerta a Barcelona Shaina Joy Machlus. "Ens ha agradat molt aquest llibre perquè s'explica el consentiment sexual des d'on no s'havia explicat mai i ho fa d'una manera divulgativa i molt clara". La llibretera en destaca el llenguatge simple i entenedor que s'utilitza i les il·lustracions que hi ha.



El segon llibre que proposa és Silencio administrativo (Nuevos Cuadernos Anagrama, 2019), de l'escriptora madrilenya Sara Mesa, que aborda els laberints burocràtics pels quals passa la ciutadania habitualment. La història se centra en una persona discapacitada. "Aquest llibre és un antídot contra els prejudicis contra els pobres", assegura. També aposta per Fragmentos de antropología anarquista (Virus Editorial, 2011), de David Graeber, que planteja la vinculació entre l'anarquisme i l'antropologia: "Graber intenta redefinir les societats i proposa una sèrie de reflexions per a les persones que somiem en un món millor".



Finalment, proposa donar-li la volta a la llegenda de Sant Jordi amb La revolta de Santa Jordina (Amsterdam, 2019), del periodista i exdiputat David Fernàndez i la il·lustradora Lyona. "Un llibre divertit i bonic per explicar què va significar l'1 d'octubre. Hi ha molts jocs de paraules i la protagonista és la Jordina, una noia valenta i revolucionària", recalca.

De la literatura africana a la crítica a la tecnologia, les propostes de l'Espai Contrabandos



Sòcia de l'editorial cooperativa Pol·len i una de les llibreteres responsables de l'Espai Contrabandos, al Raval, Aida Iglesias De Prada proposa tres títols ben diferents. "M'agradaria molt que la gent llegís Nuestra hermana aguafiestas (Cambalache, 2018), de la ghanesa Ama Ata Aidoo. És un llibre de finals dels setanta, visionari i radical que parla de la post independència. S'ha traduït fa poc i considerem que és important donar a conèixer la literatura africana".



El segon llibre que recomana és Tots els regnes de la terra (Pol·len edicions, 2019), una història de no ficció, de periodisme literari que narra les transformacions de la Sandra, una dona que entra a la PAHC de Sabadell. "Ens ha agradat molt el format i la manera com està escrit. És un llibre emocionant i una història basada en fets reals", comenta.



Sex is a Funny Word: A book about bodies, feelings and you (Seven Stories Press, 2015), de Cory Silverberg i Fiona Smith és una guia de sexualitat molt diferent a les habituals: "Parla sobre sentiments, no sobre homes ni dones. És un llibre que trenca amb el binarisme i adopta una perspectiva fluida. No se centra en el coitocentrisme sinó en el respecte dels cossos i la confiança. Vehicula uns valors molt bonics". Finalment, recomana una autora de casa nostra, Ingrid Guardiola i el seu L'ull i la navalla, una crítica a la tecnologia i els dispositius.

Política i història, recomanacions del Vapor Vell



Xavier Boronat, de la llibreria Vapor Vell de Premià de Mar, fa una aposta clara per mirar en el passat per intentar entendre el present i recomana la novel·la gràfica Los puentes de Moscú (Astiberri, 2018), d'Alfonso Zapico, que explica la trobada d'Eduardo Madina i Fermín Muguruza en una entrevista del 2016 per a la revista Jotdown. "Zapico reconstrueix el diàleg entre Madina i Murguruza, dues persones amb sensibilitats polítiques molt diferents però amb un tarannà conciliador". Una obra que ofereix "una perspectiva prou acurada de què va significar el conflicte basc".



També aposta per La vaga de la Canadenca. La conquesta de les vuit hores (Edicions de 1984, 2019), de l'historiador Ferran Aisa. "És un assaig imprescindible que reivindica com es van conquerir les vuit hores i com aquest país va ser una avantguarda mundial en aquest àmbit". En format novel·la no vol que els lectors deixin de llegir El Germà (L'Altra Editorial, 2019) de David Chariandy, un escriptor canadenc d'origen caribeny. La història parteix de la relació de dos germans migrants que viuen en un suburbi de Toronto i que han de fer front a la discriminació als quals els sotmet la societat canadenca.



Per acabar, oferei una novel·la d'Ulrich Alexander Boschwit, El Pasajero (Sexto Piso, 2019), escrita el 1938 i acabada d'editar tant a Alemanya com aquí. "És una ficció, però el llibre funciona com un assaig. Un jueu en primera persona narra la nit dels vidres trencats i els dos dies següents. La sensació de claustrofòbia és absoluta i el lector pot fer-se una idea força clara del que devien significar aquells dies d'auge del nazisme. És un llibre d'angoixa però necessari". L'obra sortirà en català al maig.

La Papasseit prescriu feminisme i una denúncia del drama dels refugiats



A la llibreria Papasseit, de Manresa, recomanen Els desemparats. Un drama sobre els refugiats (Tigre de paper, 2017), de la premi Nobel Elfriede Jelinek. "Hi denuncia la hipocresia del discurs públic cap als refugiats en un món globalitzat on el capital financer és mòbil mentre les persones han de fer front a nombrosos obstacles socials". També recomanen Mort accidental d'un anarquista (primera edició 1979), de Darío Fo. "En aquesta comèdia s'expliquen uns fets que van ocórrer als Estats Units el 1921 - traslladats, en l'obra de Fo, a la ciutat de Milà-. Un anarquista italià va 'caure' des d'una finestra del pis 14 de la comissaria central de Nova York i el cap de policia va declarar que es tractava d'un suïcidi".



No falta un clàssic dels últims anys, Virginie Despentes i la seva Teoria King Kong (L'Altra Editorial, 2018), un llibre basat en les vivències de l'autora que s'ha convertit en tot un manifest feminista, combatiu i demolidor. "És un text que ataca sense pèls a la llengua el discurs benpensant sobre l'experiència femenina, el matrimoni, la maternitat i altres temes tan polèmics com la violació, la prostitució i la pornografia. Una injecció d'adrenalina".