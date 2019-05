L'economia feminista i l'antifeixisme són els dos eixos centrals de la Literal d'enguany, que arrenca divendres al recinte de la Fabra i Coats. La Fira d'idees i llibres radicals arriba enguany a la cinquena edició i com a plat fort comptarà amb la presència de la investigadora feminista Silvia Federici, que hi serà entrevistada diumenge a la tarda. El certamen confia a recuperar els 15.000 assistents de l'edició del 2017, ja que l'any passat la pluja va fer decaure els visitants fins els 10.000. Seran dies dedicats al pensament crític i la reflexió pausada amb desenes de conferències, presentacions, actuacions musicals i el mercat de llibres, amb la presència d'un centenar d'editorials independents.



"Un llibre radical és qualsevol llibre que ens fa qüestionar la realitat i que ens ajuda a remoure consciències, a anar a l'arrel de les coses i a preguntar-nos com es configura el món. Aquells llibres que ens fan tremolar", diu Carlota Freixenet, portaveu de la Literal, per a qui l'aposta pel feminisme com a tema central del certamen no respon a cap moda. "No entenem la radicalitat i la fira sense el feminisme, forma part del projecte Literal des del principi. Tampoc podíem deixar de programar alguna cosa que tingués a veure amb l'antifeixisme i la novel·la d'Eiríkur Örn Norddahl [autor de la novel·la Illska. La maldad] és una bona manera de comprendre què està passant en l’àmbit polític arreu del món. No es pot deslligar la ficció de l'aprenentatge i sovint som més capaços d'entendre què passa mitjançant una novel·la que no pas un assaig", afegeix.

La programació de la Literal és paritària i totes les editorials que hi participen són independents, mentre que les llibreries que hi assisteixen són cooperatives. El pressupost ha augmentat dels 70.000 euros del 2018 als 100.000. "Rebem subvencions de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el districte de Sant Andreu i també disposem de finançament propi. Aquest any estem portant a terme una campanya de micromecenatge i hem posat a la venda un llibre amb tirada limitada que només estarà disponible durant les setmanes prèvies a la fira. Es recullen les principals ponències de la Literal des del seu naixement", explica Freixenet.

Una aposta per la internacionalització



Una de les novetats d'enguany és la Literal Pro, dedicada als professionals. "La Literal Pro és un mercat de drets, com el de Frankfurt, Londres o Bolonya. Els volem emular en una escala redimensionada per a les editorials independents que venen a la fira. Ens trobem, tot sovint, que les editorials independents no poden participar en igualtat de condicions a les fires internacionals i convencionals, per això hem volgut crear un espai només amb editorials independents. Comptarem amb 90 editorials independents, la majoria internacionals", destaca Freixenet.



A més a més, aquest 2019 se celebra l'any Joan Brossa i la Fundació Joan Brossa i la Literal han arribat a un acord de col·laboració. D'aquesta manera, el lema de l'edició d'enguany és un vers de Joan Brossa: "Entre les lletres de l'abecedari encara resta molt per descobrir". "Des del principi van dir que sí a col·laborar plegades i ens han facilitat tot el que té a veure amb els drets d'autor d'en Brossa, ens han ajudat a configurar activitats relacionades amb Brossa i hem establert una col·laboració dinàmica que esperem que es mantingui més enllà dels dies que dura la fira. Si Brossa fos viu, estem convençudes que participaria en la Literal", considera la portaveu del certamen.



Freixenet anima a anar més enllà de les conferències estrella i capbussar-se de ple en tota la programació de la fira, que també comptarà amb serveis de restauració, espais de lectura i descans, un espai infantil per a la canalla i una novetat, l'Escenari Calma, un espai per a la poesia i els espectacles. "Destaquem la taula de feminisme que obrirà el certamen d'enguany, amb el títol Construint la ciutat feminista. Hi parlaran Blanca Garcés, Alba Arellano Arnedo i Raquel Mortal Sanz. La idea és abordar el feminisme des d'una perspectiva de ciutat, des de l'habitatge, el treball i les migracions. A tan sols uns dies de les eleccions, creiem que és un debat important", destaca. Després de cinc edicions, i a l'espera que diumenge al vespre, quan s'acabi, se'n pugui fer balanç, sembla clar que la Literal ja s'ha convertit en una fira consolidada.