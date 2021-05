En aquest primer cap de setmana sencer sense toc de queda, la nit del dissabte promet. Torna la Nit dels Museus amb una edició que començarà a les sis de la tarda i que fins a les deu de la nit permetrà entrar gratuïtament a 74 equipaments de 8 ciutats de l’àrea metropolitana: Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan Despí i Santa Coloma. A banda d'abraçar més territori, la Nit dels Museus enguany incorpora quatre espais nous: Can Fontanet, del barri de Sant Andreu de Barcelona; la Casa de l’Heura, de Badalona, el Castell i el Museu Palau Mercader de Cornellà; i reincorpora el TPK del Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet.

Als espais que hi participen es podrà gaudir de l’art, la ciència, la memòria i també d’altres activitats programades especialment per a l’ocasió. Perquè durant la Nit dels Museus, a més de visitar de manera gratuïta les exposicions temporals i les col·leccions permanents, s’han organitzat activitats per a totes les edats: des de visites guiades fins a tallers o jocs de pistes, a més de concerts i espectacles de poesia, teatre i dansa. Entre les visites guiades destaquen les del Servei d’Arqueologia per a l’aqüeducte, la muralla romana i el Mercat de Sant Antoni, el Born i el Castell de Montjuïc. Pel que fa als concerts n’hi haurà al Born i al CaixaForum; i pel que fa al teatre es podrà veure al Castell de Cornellà, mentre que al de Montjuïc la dansa serà protagonista.

Els equipaments s’han esforçat per oferir el millor, i per part dels visitants, ateses les circumstàncies només cal panificar bé el que es vulgui visitar per respectar les normes de seguretat. Per això els organitzadors de la iniciativa recomanen demanar cita prèvia o reservar les entrades amb antel·lació. Tota la informació aquí. I a continuació, algunes propostes per gaudir de la Nit dels Museus:



Les fotograifes de Claudia Andujar al KBr

Aquesta exposició de la fotògrafa Claudia Andújar compromesa amb l’activisme social i l’alliberament de la dona, mostra prop de 300 imatges centrades en la seva convivència amb la tribu brasilera dels ianomami als anys 70. Les imatges estan acompanyades per una instal·lació audiovisual i dibuixos fets pels indígenes.

‘Lenigma iber’ al Museu d’Arqueologia de Catalunya

Una mostra de voluntat divulgativa que explica la història i la cultura dels pobles ibers, que visqueren a la façana mediterrània de la Península Ibèrica durant bona part de l’edat del ferro, entre els segles VI-I aC. L’exposició se centra sobretot en les comunitats arrelades en l'actual territori català, i dóna eines per seguir la ruta dels ibers arreu de Catalunya.

La modernitat del grup ADLAN a la Fundació Miró

L’exposició Miró-ADLAN. Un arxiu de la modernitat (1932-1936) reconstrueix el paper cabdal que va tenir el grup d'artistes i intel·lectuals ADLAN (Amics de l'Art Nou) en la introducció de la modernitat a la Barcelona republicana dels anys trenta. A falta del suport de la crítica i dels col·leccionistes, aquest grup va prendre Joan Miró com el seu ariet.

Música clàssica per a tothom al Caixaforum

A través de la batuta de Gustavo Dudamel, Symphony és una experiència immersiva audiovisual que ofereix un viatge a través de les emocions i la música amb l'objectiu d'acostar la música clàssica a tothom.

Els humans i el mar a la Fundació Tàpies

L’artista John Akomfrah ofereix a 'Vertigo Sea' una instal·lació de vídeo de tres canals on descriu la relació dels humans amb el mar. L’obra, d’una bellesa magnètica planteja també els problemes de les migracions, la història de l’esclavitud i la colonització, la guerra i el conflicte, i aborda les preocupacions ecològiques actuals.

Visita al Centre Jujol Can Negre a Sant Joan Despí

La Nit dels Museus és una bona oportunitat per visitar Can Negre, 360°, un recorregut per la masia de Can Negre del segle XVI, una de les cases d’estiueig modernistes més imponents de Sant Joan Despí i reformada per Josep Maria Jujol entre el 1915 i el 1930. La visita ofereix també diferents vídeos immersius.

Visita lliure a Can Fontanet de Sant Andreu

La Nit dels Museus és una bona oportunitat per visitar Can Fontanet, un antic estable dins el recinte de la Fabra i Coats. L’antic estable anomenat Els Tres Tombs de Sant Andreu s’ha reconvertit en un Centre d’Interpretació i acull una exposició de carros de tir, mostra de guarniments i una acurada museografia per conèixer els orígens i consolidació de la festa dels Tres Tombs. Un espai visualitza l’empremta rural del nostre passat i el procés d’industrialització.

Visita la Badalona més romana

La Nit dels Museus és una bona oportunitat per visitar la Casa de L’Heura, una domus del segle I aC. La visita permet veure una àrea de treball amb dipòsits de vi i habitacions distribuïdes a l’entorn d’un atri, un gran 'oecus' (menjador) amb paviments originals o un tram del 'cardo màximus'.