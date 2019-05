Entre l'últim assaig abans de sortir a escena i el rigorós directe acostuma a haver-hi un entreacte inadvertit per al gran públic que la faràndula suporta com pot. Facu Díaz i Miguel Maldonado aprofiten l'impasse per lliurar-se a el que han batejat com l'espàrring; una mena de picabaralla burlesca en què Maldonado carrega contra Facu i aquest s'hi torna amb acarnissament. Presenciar aquest teatret és, en certa manera, testimoniar els secrets de la comèdia. "És sorprenent fins i tot per a nosaltres que encara no ens hàgim matat", confessa Facu. No és per menys, l'últim any del duet al capdavant de No Te Metas En Política ha estat, si més no, intens. A mesura les seves múltiples col·laboracions han anat en augment, el late night que van parir fa poc més de tres anys als passadissos de Público, se'ls ha anat quedant progressivament estret. Ve aleshores la mutació; una "detonació controlada" quan potser el fàcil hauria estat contemplar els fastos i veure-les venir...

A què es deu aquest adéu?



Maldonado: Hem arribat a la conclusió que el format no dona més de si. Creiem que és millor deixar-ho aquí i no veure el projecte esllanguir fins a fer-insuportable.



Facu: Tots els projectes es gasten, ho sabem perquè no és la primera vegada que hem canviat de format. En aquest sentit, entenem que cal prendre'ns un temps per pensar alguna cosa nova i donar-li un final digne a No Te Metass En Política.

De manera que procediran a una generosa letargia de vacances...



Facu: Sense pressió és com millor treballem. Durant aquest últim any se'ns han acudit moltes idees que no acabaven d'encaixar en aquest format.

Facu Díaz i Miguel Maldonado a La Mirador.- JAIRO VARGAS

Com encaixarà això la jovenalla que els segueix?



Facu: Jo crec que ho entendran perfectament perquè no és la primera vegada que donem un cop de volant ni serà l'última. És la nostra manera de ser coherents, potser podríem seguir amb un xou que està funcionant i allargar-lo fins que peti, però el cas és que preferim una detonació controlada abans que exploti de mala manera.



Maldonado: Evidentment hi haurà una primera onada de troleig massiu, comentaris i altres vainas...

¿Preveuen ventura blanquejar la seva comèdia ? Es trauran llast polític?



Maldonado: No es tracta tant de treure contingut polític com d'afegir altres possibles registres ...



Facu: A hores d'ara no ens marcarem un talent show, això és evident. Però d'altra banda estem oberts a seguir buscant, és una sensació gratificant no saber què farem. Crec que per als que ens dediquem a això de la comèdia és una llibertat brutal no tenir la necessitat de tornar a submergir-te immediatament en un altre projecte.

Infereixo d'això que neden vostès en l'abundància...



Facu: No, tot i que és evident que no estem en una situació tan precària com en altres ocasions. Ara podem meditar una mica quin serà el nostre següent pas.



Maldonado: Arrenquem NTMEP gairebé sense mitjans, ara en canvi tenim la llibertat de construir un vehicle a mida, un que s'adapti a la mida de les nostres capacitats i que duri el temps necessari. Potser som més conscients de quines virtuts i mancances tenim a l'hora d'escriure i busquem un format que s'ajusti millor a nosaltres. Fins al moment el format era el que marcava la nostra manera d'escriure, el que volem ara és un marc en el que ens resulti més natural treballar.



Facu: En el seu dia ens venia molt de gust fer un late night, però amb el temps ens hem convertit en esclaus d'aquesta decisió. La nostra forma d'entendre'ns sobre l'escenari ha evolucionat però la manera en què l'hi presentem a la gent es manté igual, això és el que s'ha anat viciant amb el temps i per això parem.

Miguel Maldonado escruta visiblement adolorit el futur de la comèdia.- JAIRO VARGAS

¿Temen que una major producció impliqui no trepitjar segons quins bassals?



Facu: La veritat és que hem tingut la immensa sort de comptar amb tota la llibertat del món. Comencem amb una primera temporada autoproduïda que no tenia cap perill de tacar-se amb una producció hostil, però fins i tot quan es va incorporar Mediapro seguim mantenint nosaltres el control absolut del contingut sense cap tipus d'indicació des de dalt. Hem fet sempre el que hem volgut sense cap tipus de filtre.



Maldonado: Hem après que es pot dir de tot sempre que sàpigues bé com dir-ho. Al principi faltàvem per faltar i després ho hem anat depurant una mica...



Facu: Que consti en l'entrevista que això ho diu Maldonado, considero important que la gent s'adoni de la cara de pedra que posa aquí el col·lega.

Descarten, per tant, vendre's al capital en la següent passa ...



Facu: És normal que molta gent pensi que la nostra evolució lògica sigui aparèixer en una plataforma coneguda, però també pot passar el contrari, no sabem res del que pugui succeir. A mesura que quest aquest programa s'ha anat fent popular, hem aconseguit que la possibilitat de treure un tall, descontextualitzar-lo, i que ens venguin com uns salvatges sigui més difícil. La gent ja és conscient que fem un humor que voreja certs límits...

No s'ha ressentit la seva relació ...



Facu: Passem moltes hores junts, no només en el programa, també de gira i quan coincidim en col·laboracions per a altres espais.



Maldonado: Recordo que quan els preguntaven això mateix a Les Luthiers solien dir que per descomptat que es barallaven però que havien après a barallar-se bé. Crec que el secret està en parlar dels possibles desencontres.



Facu: El que més funciona és aprendre a cedir... Quan fas alguna cosa a mitges has d'aprendre a cedir, saber que no sempre tiraran endavant les meves propostes...



Maldonado: La veritat és que Facundo, en ser més llest que jo fa amb mi el que li dona la gana. No content amb això, ha arribat a un punt en què ho explicita i fins i tot m'indica fins a quin punt me l'ha liat.