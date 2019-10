Juny de l'any 2008. Si la crisi econòmica no havia esclatat, poc li devia faltar. Malgrat això, la decisió ja estava presa. Diverses persones del ric teixit associatiu de Barcelona havien arribat a la conclusió que la ciutat de Barcelona li faltava quelcom. Quelcom que unís la música negra amb la cultura de carrer, però que alhora estigues fet d'una manera diferent. Quelcom que alhora que fugis de les lògiques del mercat, fos de qualitat. I així va néixer el primer Cicle de Música Negra Say It Loud.



Moltes coses han canviat des de llavors. El Say It Loud ha anat creixent a poc a poc. Creant teixit i xarxa al seu voltant. Col·laborant amb gent diversa i ampliant el seu espectre cultural i musical. Arrelant a poc a poc a la ciutat. Creant comunitat any rere any. En el seu desè aniversari, l'any 2017, després d'haver basat la seva programació entorn la cultura i música negra, les protagonistes principals van passar a ser tres paraules: comunitat, ciutat i cultura.



La decisió no va ser, com és molt habitual en altres festivals, una estratègia de màrqueting. Tampoc un simple canvi de nom. Darrere hi havia una reflexió i una intenció. La música i cultura negra havia estat una inspiració durant molts anys –només cal veure els dissenys dels cartells–, però el Say It Loud s'havia fet gran i buscava el seu propi camí. Un camí que transitava per reflectir la realitat que el rodejava. Un camí que mirava més el que passava als nostres barris (comunitat) i concretament als de Barcelona (ciutat) i que s'obria a altres sonoritats, ritmes i esdeveniments (cultura).



Dos caps de setmana en dos espais



I així arribem fins a l'edició d'aquest any, la dotzena. I com fa un parell d'anys, també amb un canvi important. “Aquesta edició el gruix de la programació es concentra en dos dies a la Fabra i Coats”, explica Emma Giné, una de les organitzadores del festival. Dos caps de setmana en dos espais. El Say It Loud Festival, aquest divendres i dissabte, amb escenaris i grups en directe i Sound System. I el Say It Loud al carrer, totalment gratuït, al Centre Cívic La Farinera i l'Ateneu Harmonia el divendres 25 i dissabte 26.



El cap de cartell d'aquest any és sens dubte la rapera i actriu –acaba d'estrenar la sèrie Top Boy a Netlix– Simbi Ajikawo, més coneguda com a Little Simz. Simz, que actuarà aquest divendres, s'ha consolidat en els darrers anys com una de les veus més importants a l'escena hip-hop britànica amb treballs com Grey Area (Age 101 Music/Popstock 2019) i un potent missatge d'empoderament de les dones. "Mai voldran admetre que sóc la millor, pel simple fet que tinc ovaris", canta.



“Els gèneres que caracteritzen el festival no han deixat de ser gèneres musicals d'arrel negre: hip-hop, reggae, jazz”, afirma Giné, “però els últims anys ens hem obert també molt a la música llatina i les seves variants”. Combo Chimbita en són un exemple. La formació colombiana, residents a Nova York, portaran el seu tropicalisme futurista per primera vegada a Barcelona. Un altre exemple és el segell independent novaiorquès Names You Can Trust, que amb sons afro-llatins, reggae, disco, dance i instrumental, presentaran una reinterpretació de la cultura sonidera mexicana. Una aposta clara del festival per comptar amb noves i originals sonoritats.

La rapera i actriu Little Simz serà una de les actuacions més destacades.

La nova onada del jazz britànic també és un dels punts forts del festival. L'any passat els londinencs Ezra Collective ja van fer una demostració de força amb el seu jazz del segle XXI. Aquest any serà el torn de Yussef Dayes. El jove percussionista i productor és un dels músics més interessants i innovadors del moment. I tot això sense oblidar mai les músiques jamaicanes. Aquest any la tradicional 8 Hours Reggae Run, s'ha integrat dins els dos dies de festival i comptarà entre altres amb el “padrí del dancehall' Johnny Osbourne o el col·lectiu Feminine HI-FI amb Aghata Saan. Seguint el paper destacat que sempre han tingut les dones en el cartell del festival, aquest col·lectiu musical posa de relleu el paper de les dones en la cultura sound system de Jamaica i mostra com el reggae també pot ser una expressió de la lluita pel seu alliberament.



Les activitats gratuïtes del festival arribaran el darrer cap de setmana d'octubre. Entre elles destaca el concert de Rebel Díaz. Aquests dos germans del South Bronx, portaran el seu hip-hop combatiu i bilingüe, format per peces de folklore sud-americà, house i percussió llatinoamericana, amb breaks de boom-bap i 808s. Just abans serà el torn de la barreja de hip hop i reggaeton dels barcelonins Lil Russia & Jahzzmvn, presentant el seu nou treball Deshielo (autoeditat 2019). També dins el marc de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, es podrà gaudir de la xerrada del projecte The Point sobre el desenvolupament juvenil i dinamització cultural al South Bronx. La fusió de cha-cha, boogaloo, timba i salsa amb rap i hip-hop la posarà les Karamba. Set dones unides per crear consciència parlant d’herències musicals i de maternitats subversives i diverses.

Aquest any també, per primera vegada, el Say It Loud unirà forces amb el festival de cinema documental musical In-Edit i l'ICUB. El resultat serà el passi del documental "The bass of women" de la secció Km0 dins la programació del festival.

El col·lectiu Feminine HI-FI amb Aghata Saan posa de relleu el paper de les dones en la cultura sound system de Jamaica.

Més que música



El Say It Loud és més que música. La música és la manera d'estendre el missatge. I el missatge és que la cultura ha de vertebrar la comunitat. El missatge és que l’art ha de ser quelcom més que una celebració puntual. “La nostra aposta gira entorn l'economia social”, explica Giné. No només perquè el festival es fa des de la cooperativa Quesoni. També per tot aquell eixam de col·laboradors i xarxa que es crea al voltant del festival sense el qual no seria possible. La beguda i el menjar d'Alterevents, “no trobaràs cap gran marca de cervesa patrocinant el festival” o el guarda-roba de DiomCoop.



Sense oblidar, fent del lema del festival quelcom més que paraules, els espais. “Quan parlem de barri, parlem exactament d'això”. Els espais on es fa el festival són sempre espais públics o de gestió comunitària. “Ens agrada cuidar això”, remarca Giné, “així evitem les massificacions”. La gent que ve al festival té garantit que podrà gaudir de la música en un espai de qualitat.