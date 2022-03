El curtmetratge de ficció Sintra III, d'Ivan Casajús i Aitor Echevarría, i el documental Vull ser pastora, de Maria Velasco Bech, s'han emportat els premis principals de la sisena edició dels Premis VOC Versió Original en Català 2022. El certamen, organitzat per Òmnium Cultural, ha lliurat els guardons aquest dimecres a la seu de Mediapro, a Barcelona, en una jornada que ha comptat amb taules rodones i una classe magistral de la mà de la directora Neus Ballús i el documentalista Víctor Kossakovskyi.

La gala ha anat acompanyada de taules rodones i una classe magistral de Neus Ballús i Víctor Kossakovskyi

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha alertat que el futur de la llengua "també es juga a l'audiovisual" i ha advertit: "El talent i la voluntat hi són, però calen més recursos". Antich ha reconegut que l'audiovisual en català passa per un moment "greu" i ha tornat a denunciar que amb un Estat "a la contra" que "treballa per minoritzar la llengua catalana fins a convertir-la en irrellevant", la cultura "continua estant relegada als marges de les inversions públiques".

Sintra III explica la història de l'Òscar, que viu traumatitzat pel record de la seva parella Helena. Durant un viatge de feina, punxa una roda del cotxe i, al treure la de recanvi, descobreix una caixa plena de cintes de casset. Són recopilatoris que l'Helena feia amb molta il·lusió per als seus viatges. L'Òscar decideix seguir conduint, escoltant aquelles cançons que el transporten al passat. Produït per Bastian Films, té una durada de 16 minuts.

Pel que fa al documental Vull ser pastora, de Maria Velasco Bech, retrata la història de la Cati, una pastora de 80 anys que cada dia pastura el ramat en terres empordaneses. Viu i treballa sola, però tot i la duresa de l'ofici afronta el dia a dia amb energia i felicitat. Una història "senzilla però commovedora" que reflexiona sobre el valor de la vida.

Els premis del públic d'aquesta edició han estat també per a Vull ser pastora en la categoria documental i per a Elsa, d'Albert Carbó, en la categoria de ficció, una nena de sis anys que vol viure feliç i lliure. Un curtmetratge que parla de tolerància i diversitat.