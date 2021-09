Els teatres catalans van rebre la temporada 2020-21 1,4 milions d'espectadors, un 17,4% menys que la temporada anterior i fins a un 45% menys que la 2018-2019, l'última abans de l'esclat de la pandèmia. Amb uns aforaments reduïts un 20% per les restriccions, l'ocupació de la temporada ha estat del 71%. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) creu que les condicions de la pandèmia ja permeten "donar el pas" cap al 100% dels aforaments i ho considera "vital" per acompanyar la recuperació del sector.



La nova temporada engega simbòlicament aquest dilluns al vespre amb la vintena edició de la gala Catalunya Aixeca el Teló, organitzada per ADETCA, els Teatres Públics de Barcelona i l'Associació d’actors i actrius de Catalunya. La recaptació de l'última temporada ha estat de 38,6 milions, un 23,6% menys, és a dir, 11,9 milions. En comparació amb la temporada anterior, s’han realitzat 185 espectacles i 3.099 funcions més (10.400 en total).

Paradoxalment, en un curs de pèrdua d'espectadors, degut al context internacional encara més restrictiu amb els equipaments culturals, els teatres catalans han assolit el rècord mundial d’espectadors: l’espectacle Nada es imposible, del Mago Pop ha estat el més vist a tot el món; el Liceu ha estat el teatre líric amb més públic; la Sala ARS ha estat la sala de proximitat rècord amb Crimen Perfecto, programat al Teatre Gaudí, sent l’espectacle de proximitat més vist.

Horitzó de dos anys

"L’any passat l’objectiu era estar oberts, aquest any és recuperar en un horitzó de dos anys aquest milió cent mil d’espectadors perduts", ha manifestat aquest dilluns la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, fent balanç del darrer curs i l'anterior. La temporada 2018-2019 les xifres acumulades situaven l’assistència als teatres de Barcelona en 2.565.500 espectadors i una recaptació de 64,5 milions d’euros. Dues temporades després, havent superat el primer impacte per la pandèmia i gestionat els tancaments i restriccions, "el sector comença a enfocar la recuperació".



Des de l’associació s’explica però que per consolidar la recuperació cal tenir l'"aforament complet, ja que les grans produccions no poden desenvolupar-se sense això" i les sales petites no arriben mai al 70% de l'aforament havent de deixar butaques buides entre grups d'espectadors, ha remarcat. Vidal també ha fet notar que a diferencia de la temporada passada, en aquesta els teatres i les productores han fet un esforç de producció que necessita l'acompanyament del públic.



En aquest sentit, Vidal ha demanat "avançar" i fer "passes" cap a la recuperació del 100% dels aforaments, ja que al seu entendre els teatre plens "ja no són un problema de salut pública, i en canvi és una cura per la salut anímica de la gent". La presidenta d'ADETCA no hi ha posat data, però ha apuntat que a Madrid ja es planteja la recuperació total de l'ocupació a partir de finals d'aquest més. Vidal també ha dit que altres objectius d'aquest curs són assolir un increment del 2 % en les ajudes per tal d’ampliar més enllà de Barcelona el Bonus Cultura "i afrontar un debat profund amb les administracions públiques entorn el finançament".