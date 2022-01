Cunillera deixa el càrrec de delegada del Govern espanyol a Catalunya

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, plega. Així ho ha traslladat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, segons un comunicat de la delegació. En una carta enviada a Sánchez, Cunillera explica que la situació ha millorat considerablement a Catalunya des que va assumir el càrrec i que l'executiu espanyol "està complint els seus compromisos amb la ciutadania".

Sense entrar més concretament en els motius que l'han conduït a prendre aquesta decisió, Cunillera diu que "ha arribat el moment" de deixar el seu lloc, un cop ha intentat complir amb l'encàrrec rebut. Ha ocupat aquesta posició durant tres anys i mig, des del juny de 2018.



Cunillera afirma que ha dedicat tot l'esforç i dedicació, i diu a Sánchez que estigui on estigui, sempre estarà al seu lloc "intentant ajudar i acompanyar" en la mesura de les seves possibilitats. "Ha estat un orgull que ningú em podrà treure haver compartit tants moments importants per al nostre projecte socialista i haver estat la seva delegada a Catalunya", acaba la missiva dirigida al president del Govern espanyol.



Cunillera (Bell-lloc d'Urgell, 1951), ha desenvolupat el gruix de la seva carrera política a Madrid, sent diputada al Congrés per la província de Lleida primer de 1982 a 1986 i després del 1996 fins el 2016. Entre 2008 i 2011, la dirigent del PSC va ser vicepresidenta de la Cambra Baixa. Amb estudis en peritatge mercantil, durant els governs de Felipe González va ser vocal Directora del Gabinet del Ministre de Relacions amb les Corts Virgilio Zapatero i del Secretari del Govern (1987-1993), i assessora en el Gabinet de la Presidència del Govern (1993-1996).