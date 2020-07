La CUP, Anticapitalistes i la CGT proposen la socialització de les plantes de Nissan per fabricar-hi vehicles elèctrics. El principal objectiu del projecte és mantenir els 25.000 llocs de treball que genera l'empresa de forma directa i indirecta, evitant-ne el tancament i avançant cap a un model de mobilitat més sostenible emmarcat en la transició ecològica i la sobirania industrial. "L'alternativa és real i possible. Parlem d'un procés complicat, però el model actual ens porta al desastre ecològic i no es pot mantenir", ha afirmat a la roda de premsa de presentació Daniel Mulero, militant d'Anticapitalistes.

La proposta planteja avançar cap a un model de carsharing de titularitat pública

"Mantenir la planta productiva és fonamental. Com a sindicat, i conjuntament amb les altres organitzacions, anem un pas més enllà. Després dels plantejaments de l'empresa i els governs, també estan els de la classe obrera", ha apuntat Diego Rejón, sindicalista de la CGT. El tancament de Nissan "és un precedent que poden utilitzar altres empreses, per això ha de servir per proposar alguna cosa diferent", ha reafirmat el també secretari de Formació de la Federació Estatal de Sindicats de la Indústria Metal·lúrgica (FESIM) i treballador de SEAT.



La proposta, presentada aquest dijous a Barcelona, parteix del fet que cal canviar el model de mobilitat, apostant en primer lloc pels desplaçaments a peu i en bicicleta, enfortint la xarxa de transport públic i, en última instància, afavorint l'ús del vehicle compartit o carsharing allà on no arribi. La fàbrica de Nissan es podria especialitzar en la producció d'aquest tipus de cotxes, a partir de la reconversió i reciclatge de vehicles de combustió. "Cal anar substituint el model de vehicle privat pel carsharing, amb una empresa de titularitat pública i la participació dels treballadors", ha assenyalat Mulero.

Amb un cotxe per cada 100.000 habitants, la planta de Nissan tindria feina per deu anys

Segons l'estudi realitzat, si es contemplés un cotxe per cada 100.000 habitants, la planta de Nissan tindria garantida la feina per deu anys. Amb un abonament mensual de 10 euros que utilitzés el 25% de la població, l'Estat obtindria beneficis, han explicat.



El finançament podria obtenir-se de diferents fronts, entre els quals han destacat les subvencions que Nissan ha rebut per part de les diferents Administracions, que ascendeixen a 180 milions d'euros en deu anys. També les ajudes que els governs català i estatal van anunciar que estaven disposats a donar a Nissan per tal de començar a produir un nou model, uns 100 milions. El fons del Govern espanyol per reactivar l'economia després de la Covid-19 i els de la Unió Europea per lluitar contra la crisi climàtica també són dues fonts de finançament apuntades per les organitzacions. Finalment, en l'estudi recorden que el sòl de la planta de Barcelona pertany al Consorci de la Zona Franca, de manera que es podria posar en marxa una política d'exempció de lloguers.

Una proposta per seguir amb la lluita

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha recordat que "Nissan no se'n va per pèrdues, sinó per la voluntat de mantenir els beneficis" i ha apuntat que el declivi industrial de l'Estat espanyol i Catalunya ve derivat de "decisions polítiques" preses en el marc de la Unió Europea. La formació anticapitalista aposta pel procés de nacionalització per part del Govern, i el diputat ha assenyalat que no caldria indemnitzar l'empresa ja que "ja han cobrat com a indemnització totes les ajudes que no retornaran". Més enllà de les iniciatives que han impulsat per intentar mantenir els llocs de treball, com la proposta per tramitar la derogació de la reforma laboral, Aragonès ha incidit en què "la proposta d'avui és un aterratge encara amb més concreció del que es pot fer per mantenir els llocs de treball".



"Nissan planteja un ERO, és un no-futur. No hi ha cap altra sortida", ha defensat Mulero. El militant ha lamentat que el rol de les administracions es limiti a reconèixer la gravetat de la situació i s'ha mostrat convençut que l'existència d'una projecte viable contribuirà a què la lluita "segueixi endavant".



"Nissan ha estat la primera, però mostra què pot passar amb d'altres empreses. Ha aprofitat la situació generada amb la Covid-19 per anunciar el tancament", ha denunciat Javier Turillo, representant de la CGT Nissan de la Zona Franca. La prioritat dels treballadors, ha dit, és que l'empresa retiri l'ERO de damunt la taula, i ha recordat que porten 82 dies en vaga. "Seguirem fent vaga, la lluita continua", ha conclòs.