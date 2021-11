La CUP aprova presentar una esmena a la totalitat als pressupostos, però vol seguir negociant amb el Govern

La militància de la CUP ha dit "no" a la tramitació dels pressupostos del Govern, però alhora vol seguir negociant els comptes. El resultat era l'escenari més previsible atès a les fortes crítiques de la formació anticapitalista al projecte de pressupostos aprovat per l'Executiu de Pere Aragonès, i que un "no" definitiu abocaria el Govern a obrir negociacions amb En Comú Podem o amb el PSC per mirar de tirar endavant els pressupostos.



En concret, el 63% de la militància -d'un total de 462 vots- ha votat a favor de la presentació a l'esmena a la totalitat, mentre que un 33% s'ha decantat per l'abstenció i, per tant, facilitar la tramitació dels comptes. En la segona pregunta de la consulta a la militància cupaire, el 68% ha considerat que cal seguir negociant amb el Govern.



En una roda de premsa al Parlament per anunciar els resultats de la votació, la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha explicat que es tracta d'una "triple esmena", ja que suposa una "esmena a la relació que té el Govern amb l'Estat, una esmena a les polítiques socials i al model sociovergent i una esmena a uns comptes que són continuistes".



Reguant també ha anunciat que després dels resultats, els diversos espais de decisió de la CUP es reuniran les properes hores per abordar la situació i mirar de desencallar-la, tenint en compte que inicialment es registrarà l'esmena a la totalitat, però que aquesta es pot retirar fins el proper dilluns, el dia que es votarà al Parlament la tramitació dels comptes.