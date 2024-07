La CUP denuncia a Antifrau la gestora de l'Hospital de Palamós pel presumpte desviament de més de 15 milions

La CUP ha denunciat a l'Oficina Antifrau la fundació que gestiona l'Hospital de Palamós (Baix Empordà) per un presumpte frau de més de 15 milions. Per bé que durant la pandèmia de la Covid-19 l'activitat al centre va caure un 20%, la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) va continuar ingressant la mateixa quantitat de diners per part del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha contraposat el partit.

"Entenem que aquests diners s'haurien de retornar i no s'haurien d'haver ni justificat. Des del 2017 al 2022 veiem que cada any hi ha les mateixes urgències ateses, 56.008 cada any", assenyala el regidor de la CUP Alexandre Weltz. Si s'hagués aplicat la reducció d'intervencions que es van fer a l'hospital s'haurien d'haver destinat sis milions menys el 2020, 7,4 milions menys el 2021 i 2 milions d'euros menys el 2022, ha apuntat.

La CUP detalla fins a nou irregularitats que sospiten que s'haurien comès per part del SSIBE, que gestiona l'hospital de Palamós, entre altres centres sanitaris del Baix Empordà. El més rellevant seria aquest desfalc d'uns 15,4 milions durant els anys de pandèmia del coronavirus. "El CatSalut hauria pagat per serveis que no s'han prestat", ha dit el portaveu de la CUP a la localitat.

A més, l'estudi encarregat pel partit assegura que hi ha diverses pròrrogues de contracte que "són nul·les", en referencia a diversos convenis. L'informe denuncia plecs fets a mida en la licitació de l'ABS de Palamós, incompliments en la cessió d'un solar municipal on es fan activitats de l'àrea de mútues, subcontractacions sense fer cap licitació "tal i com exigeix la llei".

Falta de fiscalització

"Tenim la sensació que els hem fiscalitzat més nosaltres amb aquest estudi que no pas el CatSalut", ha dit el portaveu de la CUP a Palamós, assenyalant una "falta de fiscalització evident" al SSIBE. Segons Weltz, les darreres auditories que es van fer entre el 2017 i el 2022 ja revelaven "riscos d'incorrecció" d'entre el 85% i el 92% amb relació als ingressos que rep i els serveis que presta.

"Al final hem hagut de recórrer al portal de transparència per reclamar més informació que no responien", ha lamentat sobre les dificultats per obtenir informació concreta. Amb relació a aquest aspecte, la diputada de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha carregat contra un model sanitari català que considera "que facilita l'enriquiment privat i les corrupteles".