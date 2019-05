La CUP emplaça JxCat i ERC a buscar una "estratègia compartida" que passi per un nou cicle de "desobediència"

La CUP comença a desgranar la seva estratègia per superar l'actual situació de paràlisi del procés independentista. En una conferència política celebrada al centre cívic Pati Llimona de Barcelona, la CUP ha fet una crida a ERC i JxCat per buscar una «estratègia compartida» que permeti tornar a posar al centre l'autodeterminació i que passaria per un nou cicle de «desobediència civil i institucional». L'acte, que tenia per títol "L'alternativa que ve. De la resistència a la proposta", ha comptat amb la participació dels membres del secretariat -i exdiputats- Albert Botran i Mireia Vehí i els diputats Natàlia Sànchez i Carles Riera. El procés de debat estratègic que viu la CUP es culminarà a l'assemblea nacional que celebrarà al juliol, on també abordarà de quina manera presentar-se -si ho fa- a unes futures eleccions al Parlament.



Els quatre s'han mostrat crítics amb la gestió del Govern de JxCat i ERC, ja que consideren que s'ha centrat en "l'aposta fracassada de gestionar l'autonomia". "Quan les forces polítiques aposten per la via fracassada, estem davant d'una situació de bloqueig amb falses alternatives i s'intensifiquen les batalles internes entre JxCat i ERC per veure qui sobreviu millor i qui té més capacitat negociadora amb l'Estat", ha analitzat Riera. Per això, Vehí ha fet una crida a avançar cap a la "insurrecció democràtica", que considera que només pot donar-se a través de la desobediència civil, però que ha d'anar acompanyada de la desobediència institucional i de la mobilització social.

"Catalunya necessita una proposta política de país, que vagi més enllà de les cotilles que generen els espais polítics aïllats, que sigui realista i que vagi més enllà de l'independentisme màgic", ha subratllat Vehí. En aquest sentit, la CUP crida a acabar amb mantres falsos difosos en el seu moment com ara que era possible assolir la independència passant "de la llei a la llei". Per a la formació l'autodeterminació no vindrà d'un pacte amb l'Estat ni amb la UE. Cal fer un diagnòstic realista i una propostes clara de com fer-la", ha exposat Vehí. Sense concretar massa, la CUP aposta per posar totes les "eines" en aquesta desobediència, el que passaria per "boicots" o "campanyes".



Malgrat que els cupaires no pretenen dissenyar un full de ruta unitari dels partits independentistes, sí que emplacen la resta d'actors a coordinar-se per assolir l'objectiu compartit l'exercici d'autodeterminació. Per exemple, aposten per una resposta coordinada quan es conegui la sentència del Tribunal Suprem als dirigents independentistes i també en futures convocatòries electorals. Per a Albert Botran, es tracta que ERC i JxCat "actuïn com van actuar abans de l'1 d'octubre", en què "hi havia complicitat per fer allò que ens havíem compromès a fer".



Riera ha concretat que el marge de creixement del moviment independentista és "per l'esquerra, després del que va succeir amb les empreses de l'Íbex 35 el 4 d'octubre" de 2017,, quan van rebutjar l'1-O, i ha assegurat que si s'apliquen polítiques socials, si es donen alternatives a la banca i s'aconsegueix no dependre de les grans empreses, la república catalana que anhelen guanyarà adeptes i estarà més a prop.