CUP, ERC, JxCat i Torra coincideixen a criticar l’actuació dels Mossos, evidenciant la solitud de Buch

L’actuació dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra durant els aldarulls dels darrers dies ha centrat bona part de la sessió de control al Govern que s’ha celebrat aquest dimecres al Parlament. Sobretot per part dels tres grups independentistes, que amb tons diferents han coincidit a criticar la brutalitat policial desfermada la darrera setmana. Significativa ha estat la reacció del president del Govern, Quim Torra, que ha compartit el relat de la CUP sobre els fets, tot i no pronunciar-se sobre la petició dels anticapitalistes de cessar el conseller d’Interior, Miquel Buch. El màxim responsable polític de la policia catalana ha aparegut novament com l’únic suport explícit als Mossos dins de l’executiu, un fet que des de fa dies ha generat malestar dins el cos.



Com era de preveure, les crítiques més contundents han arribat de la CUP, que a través del diputat Vidal Aragonés ha recordat les 600 persones ferides en les protestes -quatre amb pèrdues d’un ull- i la trentena de persones empresonades. “Li demanem que es garanteixen drets fonamentals, l’expulsió immediata dels policies que hagin actuat de forma irregular i també la dissolució de la Brimo [la unitat antiavalots dels Mossos]”, ha manifestat Aragonés, que ha afegit que “el seu Govern és responsable directe o indirecte [dels fets] i cada dia que passa sense cessar el conseller [Buch], està donant suport a les pràctiques irregulars dels Mossos”.



Torra l’ha replicant dient-li que “té raó en l’exposició dels fets que ha fet” i li ha preguntat si “vostè es creu que m’han agradat les actuacions? Ha estat una setmana d’una complexitat enorme, en matèria de seguretat, per les mobilitzacions que hi ha hagut”. El president, però, també ha recordat que ha impulsat la creació d’una comissió d’investigació al Parlament sobre l’actuació policial dels darrers dies i que ahir va demanar al conseller Buch que s’iniciïn “totes les investigacions internes que no s’hagin ajustats als criteris establerts”. “Estaré especialment atent a les investigacions [que es facin als Mossos] i la depuració de totes les responsabilitats”, ha conclòs Torra.



Per part d’ERC, la diputada Anna Caula ha proclamat que “no deixarem de reclamar que es resolguin els problemes polítics fent política. Volem manifestar-nos sense ser criminalitzats i protestar sense actuacions policials inversemblants, sense detencions arbitràries ni empresonaments injustificats”.



També ha estat clar el posicionament de Junts per Catalunya, que a través del seu portaveu, Eduard Pujol, ha “celebrat” que Torra “hagi proposat la creació d’una comissió d’investigació per abordar l’acció policial d’aquests dies”, tot i subratllar que també fa referència a la de la “Policia Nacional”. Pujol ha assegurat que “volem una policia pulcre, i això topa amb algunes de les imatges que s’han vist i que fan mal” i ha afegit que “segons denuncien les famílies, molts detinguts van ser arrestats de forma aleatòria i arbitrària”.



Finalment, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, li ha demanat a Torra que condemni la violència i faci costat a la policia, però també que revisi si s’ha produït algun fet “anòmal” per part dels cossos de seguretat.

Buch defensa la policia

Epicentre de totes les mirades i en el punt de mira de les crítiques de molts manifestants, el conseller Buch ha mostrat la seva “confiança absoluta” en els Mossos d’Esquadra i ha subratllat que el cos sempre “depura responsabilitats” quan hi ha “males praxis” o quan la seva actuació “no s’ajusta als protocols o a la llei”. El conseller s’ha compromès a revisar l’actuació policial, però ha assegurat que ho fa sempre i ha recordat que en els darrers deu anys 514 agents han estat “sancionats”.



Buch s’ha desmarcat del relat del PSC -i del PSOE- en el sentit que Catalunya no té un problema d’ordre públic, sinó un “problema polític”, que es podria solucionar si Pedro Sánchez “es reunís amb Torra”. Finalment, s’ha mostrat disposat a comparèixer a la comissió d’investigació del Parlament per donar “totes les explicacions” i ha recalcat que els Mossos estan “sotmesos a unes fiscalitzacions determinades, la del Departament d’Interior, la del propi cos i la d’aquesta cambra”.