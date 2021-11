La CUP fa arribar una proposta al Govern de cinc punts per mirar de "desencallar" els pressupostos mentre el PSC pressiona

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha fet públic que aquest dimarts a la nit, després de lareunió celebrada al palau de la Generalitat amb la delegació del Govern liderada pel president Pere Aragonès, la CUP va enviar al Govern una proposta per "desencallar" la situació després que la militància hagi apostat per presentar esmena a la totalitat. La nova proposta es basa en 5 punts: macroprojectes, habitatge, fiscalitat, autodeterminació i repressió. Amb la qual cosa es dona per fet que la negociació entre el Govern i la CUP continua, mentre el PSC pressiona per la seva banda exigint una reunió a Aragonès per parlar dels comptes. Reguant també ha obert la porta al fet que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no se sotmeti a una qüestió de confiança a l'equador de la legislatura. "Si no hi ha confiança ara amb els pressupostos, pot no haver qüestió de confiança. És decisió del president de la Generalitat", ha afegit en una entrevista a 'Els Matins de TV3'.

Després que la CUP hagi fet arribat aquesta última proposta que defineix com a "punt de partida", ara, segons Reguant, és el Govern qui ha de contestar. La diputada ha explicat que, segons quina sigui la resposta de l'executiu, la CUP valorarà si hi ha "canvis substancials".



De fet, Reguant ha recordat que l'esmena a la totalitat es pot retirar fins dilluns que ve a la tarda, quan se sotmeten a votació al ple del Parlament. "No tenim cap problema en retirar-la si hi ha canvis substancials", ha afirmat.



Reguant no ha concretat el detall de les propostes del nou document. I ha explicat que fan referència als macroprojectes previstos, polítiques d'habitatge, fiscalitat, camí cap a l'autodeterminació i les accions que el Govern ha fet en els darrers anys en clau "repressiva".

Preguntada per si hi ha alguna de les propostes que sigui irrenunciable, ha respost que la CUP valoraran de manera "global" la resposta que doni el Govern.



En cas que la CUP mantingui l'esmena a la totalitat però els comptes superin la votació per l'abstenció del PSC o comuns, Reguant ha dit que seguiran treballant per aconseguir que el Govern doni resposta a les seves propostes. De fet, la votació final sobre els pressupostos es preveu per al 23 de desembre i això dona marge per continuar negociant "fins a l'últim moment".



Pel que fa a la participació de la consulta a la militància, Reguant ha explicat que han votat 462 persones d'un cens aproximat de 4.000. Davant d'aquesta situació, ha admès que aquest nivell de participació no els entusiasme, però ha afegit que "462 són més que 20 persones d'una executiva d'un partit".

Ma estesa a En Comú Podem

Els pressupostos també han marcat la sessió de control al Govern celebrada al Parlament. La líder del grup parlamentari d'En Comú Podem ha estat crítica per la falta de iniciativa del Govern per negociar els comptes amb els comuns. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost amb una oferta als comuns per negociar els pressupostos de la Generalitat i que se sumin al bloc de la investidura a l'hora de validar-los. "Els proposo que treballem aquesta proposta de pressupostos, que ens asseiem i que en parlem. Sense exclusions pel que fa a les forces que van fer costat a la investidura", ha ressaltat el president. Recalcant que mantindrà la prioritat negociadora amb la CUP.

El PSC demana una reunió urgent

Mentre continua la negociació contrarellotge entre el Govern i la CUP, el president del PSC-Units, Salvador Illa, ha demanat una reunió urgent al president del Govern, Pere Aragonès, per "desbloquejar la negociació dels pressupostos". Tot plegat, després que la CUP-NCG decidís que presentaria una esmena a la totalitat als comptes i que seguiria negociant amb l'executiu. En una roda de premsa a dos quarts de nou del matí des del Parlament, just abans de la sessió de control al Govern, Illa ha dit que vol oferir uns comptes "no de bloc, sinó de país". Entre les condicions, que es reforci la sanitat, la política industrial, l'aprofitament dels fons europeus i que "ningú queda enrere". El cap de l'oposició ha proposat que la trobada es produeixi just en acabar la sessió de control.

Illa ha considerat que el Govern "no està a l'altura" i ha considerat que, després de la decisió dels anticapitalistes, "la majoria de la investidura s'ha trencat" o almenys "no té la solidesa necessària" per afrontar la legislatura amb solvència: "No és capaç de portar un projecte acordat al Parlament", ho ha reblat.



El dirigent socialista ha demanat reunir-se amb Aragonès de manera "urgent" i "en acabar la sessió de control" aquest dimecres al matí "per fer un oferiment d'un projecte de pressupost de país". Ha expressat que l'oferta és "sincera". "No sé si és el més convenient o no per a la formació que represento, però és el més convenient per Catalunya", ha afegit.



Els socialistes encara no han decidit si presentaran una esmena a la totalitat o no. Tenen temps fins al 22 de novembre a les 10.30 hores del matí. La portaveu socialista, Alícia Romero, va dir dimarts que la decisió la prendrien en base al projecte de pressupostos i no depenent de si el Govern els truca o no. "Dependrà de molts factors", ha assenyalat aquest dimecres Illa, que ha dit que no prendren aquesta decisió "sense conèixer l'actitud del Govern al respecte".