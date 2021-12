La CUP fa una crida al carrer per pressionar al Govern

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha celebrat el matí d’aquest dissabte una Assemblea Nacional Estratègica i Orgànica on ha estat escollit el seu nou secretariat nacional. Unes 300 persones s’han aplegat al Pavelló de Virrei Amat de Barcelona per renovar la direcció i debatre quines seran les següents passes de la formació en el proper cicle polític, amb dues qüestions destacades: consolidar-se i guanyar terreny en els comicis municipals del 2023 –i la voluntat, evidentment, de recuperar la representació a Barcelona perduda a les darreres eleccions– i la possibilitat de presentar-se a les eleccions europees el 2024. La diputada de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, ja havia anunciat dies enrere la posada en marxa d’una oficina internacional per establir vincles amb altres formacions d’àmbit europeu i en la qual l’ex-diputada Anna Gabriel tindrà un paper clau. L’aprovació de la ponència s'ha fet amb 172 vots a favor, 1 en contra i 6 abstencions.

Resposta unitària a la repressió

Després de subratllar el caràcter assembleari de la formació –"sense parlar i discutir junts no som res"–, en l’acte polític obert a la premsa, Edgar Fernández, membre del secretariat nacional, ha descrit la proposta política aprovada com una aposta "que va més enllà de les lògiques institucionals".



Fernández ha enumerat tres objectius de la formació anticapitalista. El primer dels quals és "fer de la CUP una organització nacional". "I això vol dir Països Catalans", ha afegit al comentar que "això no passa per dir Països Catalans cada cop que hi ha un micro davant". El segon, que l’organització es caracteritzi per un "assemblearisme que sigui efectiu" i "realista" i poder permetre, d'aquesta manera, el tercer dels objectius, "incidir políticament a nivell de país".

Juvillà: "Si hi ha una constant de l’Estat espanyol és la repressió contra l’independentisme"

El diputat al Parlament Pau Juvillà ha pres a continuació la paraula per agrair "les mostres de suport" rebudes els darrers dies després de la sentència que el pot inhabilitar pròximament. Després de fer un recorregut històric per la repressió contra l’esquerra independentista, ha promès que "el sacrifici" de tots aquells militants "no serà debades". "Si hi ha una constant de l’Estat espanyol és la repressió contra l’independentisme, que sembla que ens acompanyarà de forma permanent en la nostra vida militant", ha assegurat Juvillà, qui es considera "un dels milers de condemnats i represaliades, amb una condemna ‘petita’ en comparació amb els que estan a la presó o l’exili". El diputat cupaire ha expressat la seva esperança de convertir la seva causa "en un boomerang contra l’Estat espanyol". Adreçant-se a la resta de partits independentistes, ha exigit "construir una posició unitària contra la repressió". Una repressió, ha agregat, que "vol guanyar als tribunals allò que és incapaç de guanyar a les urnes".

"L’Estat espanyol", ha manifestat Juvillà, "ha decidit condemnar-me per negar-me a abaixar el cap i invisibilitzar la repressió als Països Catalans i la justícia social al nostre país", però al seu parer "s’han equivocat de mig a mig". "Contestem de la millor manera, de la manera que sabem, de forma organitzada, tossuda, col·lectiva", ha reclamat.

"Vodevil autonomista"

Reguant: "L’independentisme es troba actualment en un perillós atzucac, que deixa al país a la intempèrie i del que cal sortir urgentment"

La diputada al Parlament Eulàlia Reguant ha pres al micro després de Juvillà per fer "un repàs sobre una mica on som". Segons Reguant, l’independentisme es troba actualment "en un perillós atzucac, que deixa al país a la intempèrie i del que cal sortir urgentment". En un discurs molt dur contra el govern, Reguant ha titllat de "cants de sirena" el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, abans de ser investit i en el qual va parlar "de revolucions verdes i feministes" que, al judici de Reguant, "s’han esvaït ràpidament en els primers mesos del govern ERC i Junts".

"El govern d’Aragonès i Puigneró s’ha convertit ràpidament en un vodevil autonomista que no va enlloc", ha criticat la diputada de la formació anticapitalista. Reguant ha defensat que encara la CUP "va fer un acte generositat amb la investidura", els compromisos amb els republicans han estat incomplerts "dient ‘no podem fer més’" ,mentre "han continuïtat abocant diners a projectes insostenibles com el Circuit de Catalunya, el casino més gran d’Europa o els Jocs Olímpics d’Hivern".

"Per tots aquests incompliments votarem en contra dels pressupostos de la Generalitat", ha reblat Reguant al recordar que "no només la CUP està en contra d’aquests pressupostos", sinó que també ho estan "els treballadors de la sanitat, els moviments socials l’habitatge, entitats ecologistes... Malgrat totes aquestes veus, aquests pressupostos tiraran endavant gràcies a un vergonyant intercanvi de cromos: els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona pels de la Generalitat". Si en matèria social i econòmica el Govern "no ha estat a l’alçada", la CUP creu que "tampoc ho ha estat en matèria independentista", ja que en comptes d’enfocar la política cap "a un nou embat", "en pocs mesos ha quedat demostrat que el Govern camina en direcció contrària". En aquest sentit, els cupaires consideren que "la taula de diàleg ni té agenda ni objectius clars ni estressa de cap manera al Govern espanyol" i que per a "l’únic que ha servit és perquè ERC i Junts se la tirin pel cap". La CUP lamenta com "no s’ha definit un full de ruta que vagi més enllà d’una taula de diàleg destinada al fracàs".

Crida a la mobilització

"No té cap sentit que Junts segueixi apuntalant al PSC a la Diputació de Barcelona, però tampoc que ERC segueixi fent de crossa del PSOE a Madrid", ha carregat Reguant abans de senyalar que "mentre ERC segueix jugant a peix al cove sense peix i sense cove, la repressió segueix sent galopant: mig govern i la nostra Anna Gabriel continuen a l’exili, les meses del parlament imputades i perseguides, les inhabilitacions de càrrecs electes són el pa de cada dia".

En aquest escenari, Reguant ha considerat que "el repte" de la CUP "és majúscul" i ha volgut enviar dos missatges. El primer, al Govern, del que ha dit que "avui no superaria cap qüestió de confiança en polítiques d’esquerra ni matèria d’independència". La CUP demana a l’Executiu "que torni on era" en referència a l'inci de la legislatura i ha remarcat que "la CUP no s’ha mogut d’on era" i que "els qui ho han fet han estat ERC i Junts".

El segon missatge de la CUP formulat per Reguant ha estat "per al conjunt del país", al que ha demanat "recuperar els carrers, reorganitzar el moviment popular" ja que "sense l’alè al clatell del Govern no podrem capgirar aquesta situació" i "allò que no hem aconseguit aturar per la via de la negociació dels pressupostos aturar-ho per la via popular: els oligopolis elèctrics, els Jocs Olímpics d’Hivern, Hard Rock, garantir la sanitat pública, l’habitatge, els llocs de feina que les multinacionals volen carregar-se". I en referència a la manifestació que tenia lloc simultàniament al centre de Barcelona ha emfatitzat que "cal també, i avui ho hem començat a fer al carrer, aturar l’ofensiva de l’Estat contra l’escola catalana, organitzant-nos centre a centre, poble a poble". "Cal que aturem aquesta ofensiva", ha insistit Reguant, "sense català no hi ha escola".