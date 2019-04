La CUP presenta un recurs perquè quatre centrals hidroelèctriques de la Vall Fosca passin a mans públiques

La CUP de la Vall Fosca (Pallars Jussà) ha registrat un expedient a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per tal que s'iniciïn els tràmits d'extinció de la concessió de quatre centrals hidroelèctriques a empreses energètiques i que passin a mans de les administracions públiques. El recurs l'ha presentat el regidor de la formació a la Torre de Cabdella -el municipi que engloba els pobles de la Vall Fosca-, Josep Plasencia, acompanyada de la diputada al Parlament Natàlia Sànchez. A més a més, la formació també ha anunciat la presentació d'una denúncia a la Fiscalia Anticorrupció i a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) perquè s'investiguin possibles delictes per "l'explotació il·legal" comesa per les empreses concessionàries.



L'anunci del recurs i les denúncies s'ha conegut hores després que la Directa revelés l'existència de concessions caducades i pròrrogues que haurien de ser nul·les en l'explotació de diverses centrals de la Torre de Cabdella. En concret, la CUP demana la reversió a mans públiques de les centrals Auxilar, Capdella, Molinos i La Plana. Segons la documentació aportada, generen un benefici d'uns sis milions d'euros anuals a les empreses que les exploten -Endesa, Hidrodata, G3T o Benjac-, però tot just aporten uns 100.000 euros en impostos al municipi. Les concessions haurien caducat entre el 1986 i el 2005.



La formació considera que hi ha hagut un "frau" de diverses administracions, per permetre "l'explotació il·legal" per part d'empreses privades a través de concessions "caducades". En una compareixença davant la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Plasencia, ha afirmat que vol saber per què càrrecs de l'ACA no han fet "res" per garantir que aquestes explotacions reverteixin a mans públiques tot i conèixer les "pròrrogues il·legals". Pel que fa a les denúncies a Antifrau i Anticorrupció, la CUP demana que s’investiguin els possibles delictes que se’n puguin derivar com "l’alteració de les condicions concessionals via registre d’aigües, ocultació d’informació de les caducitats, alteració dels cabals concessionals i dels cabals ecològics, tracte de favor, prevaricació administrativa i tràfic d’influències".



Per a la diputada Natàlia Sànchez les empreses d'aquest sector competeixen per fitxar com a membres dels consells d'administració aquells que els han concedit "prorrogues irregulars" des de l'administració. Plasencia ha manifestat que "és de justícia" que es comenci la "llarga cursa de municipalització i nacionalització de l'energia des d'aquestes petites centrals que van ser les primeres en il·luminar el país".