L'exdiputada Mireia Vehí encapçalarà la llista de la CUP per Barcelona a les eleccions espanyoles del pròxim 10 de novembre, si així ho ratifica la militància. La seguiran els exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant, segons la proposta de la comissió encarregada de confeccionar les llistes i el Secretariat Nacional del partit.



Des d'aquest divendres, la CUP sotmetrà a validació de les organitzacions que conformen la candidatura aquesta proposta, una votació que es tancarà dissabte a la nit i que es farà pública diumenge al matí.



En declaracions a l'ACN, Vehí ha dit que la CUP es proposa "portar el conflicte" a la cambra espanyola: "Ni hi anem a ser la clau de la governabilitat de l'Estat, ni hi anem a intentar aconseguir un pacte, ni anem a fer de bons diputats. Nosaltres hi anem a portar el conflicte al Congrés. I el conflicte es diu autodeterminació, amnistia i drets per a les classes populars".

En un comunicat, els anticapitalistes asseguren que l'aposta per aquestes eleccions està centrada "en articular una acció política que més enllà de posar el focus al dret a l'autodeterminació, l'amnistia per totes les persones represaliades per l'Estat espanyol i la defensa dels drets civils, socials i polítics, posi èmfasi en la necessitat d'impugnar de soca-rel el règim".



La llista proposada a la militància també inclou per Barcelona l'exalcalde de Capellades Aleix Auber de número 4, Esther De Alcázar de número 5, l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant de número 6, l'extinent d'alcalde de Ripollet i exdiputada Pilar Castillejo de número 7, l'escriptor Julià de Jodar de número 8, Eva Fernández de número 9 i l'exregidor de Sant Cugat del Vallès Ignasi Bea de número 10. Per Girona, es presentaran el regidor municipal de Banyoles Non Casadevall i Maria Besora, qui havia encapçalat la llista de Front Republicà per la circumscripció gironina durant els comicis del 28 d'abril.



A Lleida, el número 1 podria ser l'exregidor a la paeria Francesc Gabarrell, seguit de Júlia Carbonell. La llista de Tarragona la lideraria Mariona Quadrada, l'exregidora a l'Ajuntament tarragoní que va ser detinguda després de no haver anat a declarar davant del jutge per un suposat delicte d'odi. La seguirà Sergi Saladié, l'únic regidor cupaire de l'Ajuntament de Vendellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

