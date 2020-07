La CUP proposa la nacionalització de la indústria turística i l'expropiació dels recursos sanitaris

L'expropiació de recursos sanitaris i la nacionalització de la indústria turística són algunes de les proposes llençades per la CUP i la Taula de l'Esquerra Independentista (TEI) en el marc de la campanya "Hi ha una altra manera de viure". El partit, juntament amb organitzacions com Arran, el SEPC o Alerta Solidària, ha fet pública una bateria de deu propostes sectorialitzades que asseguren que defineixen "un full de ruta amb propostes clares i concretes" que han d'ajudar en la sortida de la crisi provocada pel coronavirus. La CUP exigeix que es garanteixin uns serveis cent per cent públics i de qualitat i demanen que se n'ampliïn les partides pressupostàries.



"Són propostes que van a l'arrel i que són una esmena a la totalitat al model", ha explicat la diputada Maria Sirvent, que ha afegit que persegueixen "la ruptura real". El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pallicer, ha explicat que el decàleg de mesures "no són propostes que es llencen al vent", sinó que confien que "puguin tirar endavant". A més, han emplaçat a "espais de mobilització popular, col·lectius i organitzacions" a sumar-s'hi.



Entre les propostes, que ha detallat Sirvent, els cupaires reclamen la derogació de la reforma laboral, que les empreses amb beneficis no puguin fer acomiadaments, que s'augmenti el salari mínim interprofessional, unes pensions dignes i eliminar la bretxa de gènere. També es proposa la nacionalització dels sectors estratègics de l'economia i de les empreses que proveeixin sectors essencials, com ara els sanitaris A nivell d'habitatge, la TEI reclama la prohibició dels desnonaments, la regulació del preu del lloguer i l'expropiació a grans tenidors, bancs i fons voltors, mentre que també proposen la creació d'una banca pública i augmentar els impostos a les persones més riques per aconseguir una major redistribució de la riquesa.

A més a més, els anticapitalistes també demanen un pla de xoc contra la violència masclista, la derogació de la Llei Mordassa, la retirada de la policia i els militars espanyols dels Països Catalans i la dissolució de tots els antiavalots. A més, reclamen la llibertat dels presos i exiliats, l'autodeterminació de Catalunya i la sortida de la Unió Europea. La regularització de totes les persones migrades i tancar els CIE són altres de les propostes, que també inclouen la nacionalització de la indústria turística per adequar el model a les necessitats laborals, socials i mediambientals i transitar cap a un model energètic, renovable, públic i descentralitzat.