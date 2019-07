La CUP reclama a Colau que substitueixi Carmena com a pregonera després de vincular l’auge de Vox amb el Procés

L’exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena ha indignat bona part de l’independentisme amb les diverses declaracions que està fent aquests dies a Barcelona. Si dilluns, en un debat amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va culpar l’independentisme de l’auge de Vox, aquest dimarts, en una entrevista a Rac 1, s’hi ha reafirmat i, a més a més, ha negat la condició de “presos polítics” als nou dirigents independentistes que acumulen més d’un any empresonats. Tot plegat ha fet emergir crítiques a la decisió de Colau de triar Carmena com a pregonera de les festes de la Mercè. La CUP de Barcelona, en concret, ha demanat directament que hi hagi “un canvi de pregonera”, perquè “una persona que culpa a tots els que van defensar les escoles l’1 d’octubre i els centenars de ferits a Barcelona de l’extrema dreta, no es mereixen aquesta pregonera”.

Alcaldessa @AdaColau, una persona que culpa a tots els que van defensar les escoles l'1 d'octubre i els centenars de ferits a Barcelona de l'extrema dreta, no és mereixen aquesta pregonera.



Exigim a l'Ajuntament un canvi de pregonera de manera immediata! — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 16 de juliol de 2019

En concret, Carmena va manifestar dilluns que “l’aparició de Vox és conseqüència en part del Procés”, mentre que a Rac 1 ha afegit que “l’exacerbació del nacionalisme espanyol és la resposta al nacionalisme català”. A l’entrevista ha afegit que quan Podem va presentar-se per primera vegada, no va sorgir Vox i tampoc considera que la formació d’ultradreta s’hagi alimentat del discurs del rei el 3-O.

Vincular l’independentisme amb la irrupció de Vox ja va fer-ho en el seu dia Pablo Iglesias, durant la campanya per a les eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017. En concret, va assegurar que l’independentisme “havia contribuït a despertar el fantasma del feixisme”.



Carmena tampoc considera que el Procés tingui presos polítics: “no són presos polítics perquè no s’han vulnerat els drets humans, sinó que estan imputats per no haver acatat la Constitució i l’Estatut”. I ha afegit que “voler trencar l’ordenament jurídic té conseqüències penals per l’incompliment de la legislació”. Tot i pronunciar-se en contra de la presó provisional, no s’ha mullat sobre els delictes dels que s’acusa als dirigents independentistes: “no tinc totes les dades per saber si s’ha produït rebel·lió”.



També s’ha pronunciat una de les persones claus de l’equip de Quim Torra a Presidència de la Generalitat, com és Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern. Per a ell: “La pregonera de la Mercè hauria de procurar no ofendre la intel·ligència i la dignitat d’aquells a qui vindrà a inaugurar les festes. Els qui l’han convidat de manera estètica i partidista haurien de fer-li notar.”