La CUP reclama la "desaparició" dels creuers a Barcelona amb una acció al Port

El turisme i, sobretot, els seus impactes a la ciutat és una de les principals qüestions que tracten els diversos candidats a l'alcaldia de Barcelona. La CUP és la formació que més clarament defensa el decreixement turístic i aquest divendres ha protagonitzat una acció al Port de Barcelona per reclamar, directament, la "desaparició" dels creuers de la capital catalana, a causa fonamentalment dels impactes que aquesta activitat genera tant a nivell ambiental com de contaminació atmosfèrica.

En concret, la formació ha desplegat una pancarta amb el missatge "prou creuers" i en defensa del "decreixement turístic". L'alcaldable cupaire, Basha Changue, ha denunciat que "el monocultiu turístic és insostenible", ha denunciat l'alcaldable del partit a Barcelona, Basha Changue. En l'acció, la Guàrdia Civil i La Policia Portuària han identificat dos membres del partit per l'acció, entre ells la diputada al Congrés Mireia Vehí, i ha despenjat la pancarta al cap de cinc minuts.

En una roda de premsa, Changue ha proposat crear una "ecotaxa municipal" que gravi les emissions de gas d'efecte hivernacle dels creuers. "És una de les indústries més contaminants, que no deixa d'emetre ni tan sols aturada al nostre port", ha criticat la candidata, que ha apostat per la "desaparició" dels creuers de la capital catalana. L'acció s'ha fet coincidir amb un matí en què quatre creuers arribaven al Port de Barcelona, el darrer dels quals -MSC World Europa- amb una capacitat per a 6.000 creueristes.

La CUP ha denunciat que, malgrat el debat social, el nombre de terminals de creuers a la ciutat creixerà fins a les 8, de manera que podrien arribar a acollir fins a 4,4 milions de creueristes l'any, molt per damunt dels 3 actuals, que comporten un nivell de saturació important al centre de Barcelona. La formació també alerta que Tarragona està experimentant un creixement important i haurà passat de 50.000 turistes de creuers el 2017 a 250.000 en pocs anys.

Finalment, el partit advoca per acabar amb aquesta activitat perquè es tracta d'una indústria "contaminant, precaritzadora i de paradisos fiscals", a causa de l'emissió de gasos contaminants, els baixos salaris dels treballadors i que les naus són propietat de grans companyies que, sovint, operen des de paradisos fiscals per esquivar el pagament d'impostos i maximitzar els seus beneficis.