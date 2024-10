La CUP registra la Llei Catalana de l'Avortament per eliminar la penalització i els terminis

La CUP ha registrat aquest dijous al Parlament la seva proposta per la Llei Catalana de l'Avortament. La formació anticapitalista vol eliminar l'avortament del Codi Penal, acabar amb els terminis legals i amb l'objecció de consciència, així com assegurar un avortament lliure, segur i gratuït. Els cupaires confien que la norma compti amb el suport d'ERC, Junts, els Comuns i el PSC.

En una roda de premsa al Parlament, la diputada Laia Estrada ha apuntat que la CUP aposta per avançar en la garantia dels drets sexuals i reproductius. Ha argumentat que es tracta de mesures que permetrien entendre l'avortament com una "pràctica més" que ha de ser "possible" en el marc de la salut reproductiva de les dones.

"O bé tenim una maternitat lliurement decidida, amb possibilitat d'interrompre embaràs en tot moment, o bé tenim una maternitat decidida amb una llibertat parcial", ha assenyalat Estrada. Així la CUP ha defensat que mantenir l'avortament dins del Codi Penal exposa a dones i professionals que interrompin voluntàriament l'embaràs al marge de la llei, ja que s'exposen a ser sancionades amb multes i presó.

"Superar la llei espanyola"

El grup anticapitalista també ha assenyalat que el límit d'accés a l'avortament de les 14 i 22 setmanes atempta contra el dret a la reproducció i la maternitat lliurement decidida. És en aquest sentit que la CUP veu "imprescindible" superar una llei espanyola perquè "obliga" milers de persones a marxar de la seva comunitat per poder avortar, i que emparen l'objecció de consciència institucional dins del sistema públic.

De fet, el març passat la CUP ja va registrar una proposició de llei al Parlament perquè es pugui avortar voluntàriament en qualsevol moment de l'embaràs a Catalunya, més enllà de les 14 setmanes que marca actualment la normativa espanyola.



La proposició de llei registrada per la CUP s'ha fet de la mà de l'advocada penalista i activista pels Drets Humans Laia Serra, i ha estat elaborada conjuntament amb l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, entitat feminista de referència en la matèria.