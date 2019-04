La CUP vol que Grande-Marlaska i Zoido compareguin al Parlament per aclarir l'intent d'infiltració policial a la formació

La CUP ha registrat una petició de compareixença a la comissió d'Interior del Parlament per al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el seu predecessor, Juan Ignacio Zoido, per tal que aclareixin el possible intent d'infiltració policial a la cúpula de la formació. La Directa ha publicat aquest dimarts una informació que revela que la Brigada d'Informació de la Policia Nacional espanyola va fer moviments per intentar aconseguir un talp, és a dir, un informador, a la direcció de la CUP mesos abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.



Segons manifesta la formació de l'Esquerra Independentista en un comunicat, el cas "torna a posar de manifest les sistemàtiques operacions dutes a terme per la Policia dirigides a monitoritzar, perseguir i fer seguiment dels moviments socials a Catalunya". Segons la informació de la Directa, signada pel periodista Jesús Rodríguez, l'agent del Cos Nacional de Policia (CNP) que va intentar la infiltració és conegut amb el sobrenom de 'Jordi' i ja va investigar els moviments socials catalans durant les dècades dels 90 i els primers 2000. El mateix mitjà va revelar el 2016 que l'agent havia intentat captar com a confident un activista gracienc.

La Directa, que recull la versió de l'activista que va intentar ser cooptat, explica que l'agent va reunir-se l'abril de 2017 amb l'activista, a qui anys enrere havia detingut i interrogat, i en un dinar al Camp de Golf Municipal de Matadepera va deixar-li anar: "Necessito informació del referèndum, necessito algú que m’informi de tot el que passi a la CUP, no a qualsevol territorial sinó a la cúpula, entre la gent que es mou a prop de David Fernàndez”. L'activista, que ha informat el mitjà, explica que li van arribar a oferir 700 euros mensuals si col·laborava amb ells. L'activista, però, no va acceptar col·laborar amb el cos policial. En aquell moment el govern de l'Estat estava presidit per Mariano Rajoy i el titular d'Interior era Juan Ignacio Zoido.