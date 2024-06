La cúpula fiscal avala que l'amnistia inclogui la malversació

La Junta de Fiscals ha avalat aquest dimarts el criteri del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de demanar al Tribunal Suprem que apliqui la llei d'amnistia a la malversació que s'atribueix als encausats del Procés, inclòs l'expresident català Carles Puigdemont.

Segons ha informat la Fiscalia, la tinenta fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde, i el fiscal de Sala cal del penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, Joaquín Sánchez-Covisa seran els encarregats de presentar l'informe de la Fiscalia en resposta a les provisions d'11 de juny de 2024.

Després de més de cinc hores de debat, la cúpula del Ministeri Públic s'ha decantat per la posició de García Ortiz enfront de la dels fiscals encarregats de la causa del Procés en el Suprem, que defensaven que no era viable amnistiar la malversació dels encausats pel Procés independentista en entendre que van tenir ànim de lucre i van afectar els interessos financers de la Unió Europea, la qual cosa, segons la pròpia llei, exclou aquestes conductes de ser amnistiades.

La majoria de la Junta de Fiscals ha coincidit amb el fiscal general que, després de l'entrada en vigor de la llei, "procedeix declarar amnistiades la totalitat de les conductes que van ser i són objecte d'aquests procediments, així com aixecar les mesures cautelars que pengen respecte d'algun dels encausats", la qual cosa inclou l'ordre nacional de detenció activa contra Puigdemont. Així les coses, la Fiscalia enviarà aquest dimecres la seva resposta al jutge instructor del procés Pablo Llarena i a la Sala penal del Suprem.

Alta assistència

La cúpula del Ministeri Públic ha estudiat la posició de García Ortiz i la dels fiscals del Procés després que aquests quatre avisessin en el seu informe que si el cap de la Fiscalia estava a favor d'aplicar l'amnistia havia de plasmar-lo per escrit i convocar la cúpula fiscal per debatre-ho.

El fiscal general així ho va fer. Va emetre un informe en el qual va defensar que els arguments oferts pels quatre fiscals eren "insuficients per posar en dubte la possibilitat d'entendre amnistiats els delictes de malversació". Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena van invocar l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per a demanar que l'assumpte s'abordés en la Junta de Fiscals que finalment s'ha convocat per a aquest dimarts.

Cal recordar que la Junta de Fiscals està integrada per 37 fiscals més el fiscal general. Aquest dimarts han acudit presencialment a la trobada 34 d'ells perquè dos fiscals (Beatriz Sánchez i Teresa Gisbert) han comparegut per via telemàtica i dos més han excusat la seva presència per "raons mèdiques".