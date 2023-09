El curs començarà amb una vaga després del fracàs de la reunió entre sindicats i Educació 

Com era d'esperar, el nou curs escolar començarà amb una vaga de professors i mestres després del fracàs de la reunió entre sindicats i el Departament d'Educació que s'ha celebrat aquest dimarts in extremis. USTEC-STEs (IAC) i CGT han abandonat la mesa sectorial, que ha acabat sense acord.

Segons els sindicats, durant la trobada, la consellera d'Educació, Anna Simó, s'ha limitat a relatar les novetats del curs i no ha entrat en cap de les demandes dels docents: "No ha dit res nou", ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en declaracions als mitjans.

En la mateixa línia, la portaveu de la CGT, Marta Jové, ha dit que en aquesta primera trobada ha pogut comprovar la "manca" de voluntat per part de la consellera i del Departament. "No entenem que la consellera no hagi convocat el comitè de vaga per negociar les reivindicacions. En lloc d'això, ha convocat una mesa superficial que no té en compte les demandes que hem posat sobre la taula", ha criticat.



Els sindicats convocants de la vaga exigeixen el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l'equiparació salarial per al professorat de l'FP, i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys. Si no hi ha un canvi de guió, dimecres a les 12:00 hores hi ha prevista una manifestació a la plaça Urquinaona.



Per la seva banda, la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha assegurat que el Departament ja ha revertit moltes de les retallades: "Hem avançat i molt". Per avançar més, però, "ens cal tenir les dades", i ha explicat que el Departament d'Economia els ha de concretar un pressupost per poder "establir un calendari de treball pels propers mesos".

Serveis mínims

Davant la convocatòria de vaga, el Departament d'Empresa i Treball ja ha fixat uns serveis mínims. En concret, hi haurà com a mínim una persona de l'equip directiu per cada centre i un docent per cada tres aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial i les llars d'infants, els serveis mínims seran del 50%.

En el cas del personal de menjador, esbarjo, cuina, acollida, extraescolars i del servei d'atenció als alumnes amb necessitats especials, també hi haurà d'haver almenys la meitat del personal.