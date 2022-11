La Cursa de la Dona omple el centre de Barcelona amb 30.000 corredores

La Cursa de la Dona ha tornat a tenyir de rosa el centre de Barcelona aquest diumenge el matí pel càncer de mama. Un total de 30.000 corredores han recorregut els vuit quilòmetres de la prova, amb sortida a l'avinguda Reina Maria Cristina i arribada a l'avinguda de Rius i Taulet. Enguany s'han esgotat tots els dorsals disponibles, que l'organització ha volgut limitar fins als 30.000. El 2019, abans de la pandèmia, la cursa havia batut rècords arribant a reunir 36.000 persones.



En aquesta edició, els organitzadors de la Cursa de la Dona, que té un caràcter solidari i destina tota la recaptació a la causa, han volgut fer èmfasi en la part metastàtica de la malaltia donant a conèixer l'Associació Espanyola de Càncer de Mama Metàstasic.

La cursa s'ha celebrat enmig d'un ambient de festivitat on les participants s'han unit per fer valdre la força de les que lluiten contra la malaltia. "Espero divertir-me i donar-ho tot per elles, perquè són unes heroïnes", ha declarat a l'ACN la Maria Antònia, una veterana de la cursa. Cristina Ortiz, que aquest és el cinquè any que participa en la prova, ha celebrat que aquesta edició ha reunit "a moltíssima gent". "La majoria no som corredores, però estem aquí per lluitar i per estar al costat de les que lluiten", ha afirmat.

Marea de dorsals roses a Plaça Espanya

Minuts abans del tret de sortida de la cursa, entorn de les nou del matí, l'avinguda Reina Maria Cristina s'ha omplert de samarretes de color rosa que han cantat i ballat al ritme de les actuacions i la música encarregades d'animar l'esdeveniment. "Fa vuit anys que la corro i per mi ho significa tot, és la millor carrera que faig de tot l'any", ha assegurat la Maria Antònia.

En la mateixa línia s'ha expressat la Maite, una habitual de la prova, que ha explicat que participa en la cursa perquè "és una cosa molt bonica". "És un homenatge a totes les dones que han passat per aquest procés tan dur", ha sostingut.

L'edició d'enguany també ha reunit a moltes dones que anaven acompanyades de les seves filles. És el cas de la Verònica Romero i la Natàlia Pérez, una mare i una filla que corren la cursa des que la Natàlia era petita. "És un ambient molt emotiu, amb molta gent i amb moltes ganes", han assegurat, a la vegada que han reivindicat que hi participen "per col·laborar en la causa i donar a conèixer la lluita".