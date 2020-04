Cau el nombre de morts per la Covid-19 a Catalunya, però repunten els positius confirmats

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus sumen ja un total de 10.211, després que aquest dimarts superessin la barrera dels 10.000. En les últimes 24 hores, han mort 139 persones, 11 menys que ahir, pel que la xifra de difunts segueix baixant per tercer dia consecutiu.



L'altra cara de la moneda són els contagis, que han repuntat de nou quasi doblant la xifra d'ahir: el Departament de Salut ha comptabilitzat 2.652 positius en les darreres 24 hores, 1.142 més que dimarts. Aquesta xifra és la més alta des del 15 d'abril i certifica l'escalada dels darrers tres dies. Al total de positius, cal sumar uns 114.841 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.897 persones. Aquest dimecres l'increment de víctimes mortals hospitalàries ha estat de 62 víctimes, quatre menys que ahir. 3.857 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 707, 42 menys que aquest dimarts. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.052 són professionals sanitaris, mentre que 5.267 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 30.190 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.787 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 23.853 són casos sospitosos.



De les 10.211 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 2.943 han mort a una residència, 125 a un centre sociosanitari i 573 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

L'estat registra la xifra més baixa de contagis

Aquest dimecres s'han registrat 836 casos de coronavirus detectats per PCR més que ahir a tot l'Estat espanyol. Un increment que porta al fet que els nous contagis diaris siguin 2.144. L'increment passa en un dia del 0,6% a l'1%. La xifra total en tot el país durant la pandèmia ascendeix a 210.773.



Els morts també repunten, però de forma més lleu. El Ministeri de Sanitat ha informat de 325 noves víctimes mortals (aquest dimarts van ser 301). No obstant això, el director del Centre de Coordinació d'Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha explicat que "hi ha una comunitat que ha comunicat casos antics que no estaven comptabilitzats", en al·lusió a Galícia, que ha notificat 128 morts en centres sociosanitaris que es van produir en el passat. En total hi ha hagut 23.822 morts per coronavirus durant l'emergència.